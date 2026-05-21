與지도부 등 합동유세 ‘성남지원’ 화력 집중 추미애 “金은 李대통령이 보낸 진짜 일꾼” 金 “대통령과 임기 일치…성남 대도약 적기”

[헤럴드경제=강문규 기자] 더불어민주당이 6·3 지방선거의 공식 선거운동 첫날인 21일 추미애 경기지사 후보·김병욱 성남시장 후보의 합동 유세에 나섰다.

정청래 총괄 상임선거대책위원장 등 당 지도부는 이날 오전 경기도 분당 서현역 앞에서 진행한 유세에서 ‘김 후보를 중심으로 성남을 확실하게 발전시키겠다’는 강력한 의지를 공표했다. 정 위원장과 지도부, 추 후보가 첫 유세장소로 ‘이재명 대통령의 정치적 고향’이라 불리는 성남을 선택해 김 후보에 대한 전폭적인 지원을 약속한 것이다.

정 위원장은 이날 성남 출정식에서 “이재명-추미애-김병욱으로 이어지는 승리의 ‘클린업 타선’을 완성해야 한다”며 “성남에 다시 이재명 전 시장처럼 일 잘하는 성남시장 김병욱 후보를 뽑아 강력한 시너지를 내야 한다”고 목소리를 높였다.

이어 유세에 나선 추 후보는 “김병욱 후보는 민주당의 험지인 분당에서 실력으로 돌파해 낸 검증된 재선 국회의원”이라면서 “불철주야 이재명 대통령 곁에서 국가 정상화를 위해 헌신한 참모다. ‘이재명 대통령’이 성남을 대한민국 혁신도시로 만들기 위해 보낸 ‘진짜 일꾼’을 선택해달라”고 전폭적인 지지를 호소했다.

이에 김 후보는 민주당과 경기도지사 후보의 압도적인 지원에 화답하며, 이재명 정부의 성공과 성남의 대도약을 반드시 이뤄내겠다고 선언했다.

김 후보는 “당 지도부와 추미애 경기도지사 후보가 첫 유세지로 성남을 선택해 화력을 집중한 것은 성남 발전을 향한 민주당의 강력한 결의”라며, “이재명 대통령의 임기 4년과 차기 성남시장의 임기 4년이 정확히 일치하는 지금이 성남 대도약의 절대적 적기”라고 강조했다.

이어 “중앙정부와 경기도, 그리고 성남시가 완벽한 일체가 되어 오직 성과로 성남의 발전을 증명하겠다”며, “일 잘하는 이재명 정부와 함께 일 잘하는 성남시장이 되어 확실한 지역 발전으로 보답하겠다”고 결연한 의지를 밝혔다.

김 후보는 재선 국회의원(제20·21대) 출신으로, 이재명 정부 출범 직후 초대 청와대 정무비서관을 역임하며 이 대통령의 국정 철학을 가장 잘 이해하는 ‘핵심 측근’이자 실무 전문가로 평가받고 있다. 김 후보는 김지호 전 대변인과 경선 끝에 성남시장 민주당 후보 뽑혔다.