400㎿ 태양광 발전 사업에 제품 공급 예정

[헤럴드경제=한영대 기자] 한화솔루션 큐셀부문(이하 한화큐셀)은 한국남동발전이 추진 중인 국내 단일 사이트 기준 역대 최대 규모 400㎿(메가와트) 태양광 발전 사업에 고효율 태양광 셀 및 모듈(국내 제조)을 공급할 예정이라고 21일 밝혔다.

한국남동발전은 전라남도 해남군 문내면 일대에 대규모 태양광 발전소를 조성할 계획이다. 2028년 6월까지 약 140만평 부지에 태양광 발전소를 완공할 예정이다

한국남동발전은 20일 이번 프로젝트를 수행할 EPC(설계·조달·시공) 우선협상대상자를 선정했다. EPC 업체는 한화큐셀이 국내에서 생산한 셀을 적용한 태양광 모듈 약 64만장을 설치할 계획이다. 이번 사업에 공급되는 태양광 셀 및 모듈은 한화큐셀 충북 진천 공장에서 전량 생산될 예정이다.

업계에서는 이번 대형 프로젝트를 기점으로 국내 태양광 시장이 침체기를 벗어나 본격적으로 활성화될 것으로 기대하고 있다.

한화큐셀은 엄격한 품질 관리와 고효율 셀∙모듈 제조 기술을 바탕으로 국내는 물론 글로벌 태양광 시장에서 대규모 수주를 따낸다는 계획이다. 글로벌 시장에서의 입지는 이미 탄탄하다. 한화큐셀은 최근 글로벌 에너지 시장조사기관인 EUPD 리서치가 수여하는 EUPD 톱 브랜드에 유럽에서 13년 연속, 미국에서 5년 연속 선정됐다.

유재열 한화큐셀 한국사업부장은 “한국산 고효율 태양광 셀과 모듈을 대형 프로젝트에 공급하면서 우리나라 태양광 산업의 기술 경쟁력을 입증할 계기를 마련했다”며 “특히 정부의 재생에너지 확대 정책과 함께 국내 생산 제품 활용 확대 기조가 이어질 경우, 국내 태양광 산업 생태계 복원 및 관련 투자 확대에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망된다”고 말했다.

그러면서 “이번 사업을 시작으로 그간 침체돼 있던 태양광 시장이 다시 활력을 되찾고, 기업들의 투자와 일자리 창출로 이어지는 선순환 구조가 확립돼 대한민국 재생에너지 산업의 성장 기반이 마련되길 기대한다”고 덧붙였다.

한편, 한화솔루션은 중장기 성장 기반을 공고히 하기 위해 재무 건전성 개선에도 속도를 내고 있다. 지난해 수령한 첨단제조세액공제(AMPC) 중 약 2000억원(1억3000만달러) 규모를 최근 현금화하는 데 성공했다. AMPC는 미국에서 제조한 태양광 제품에 세액공제 혜택을 주는 제도이다.