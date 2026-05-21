조응천, ‘반도체 4대 인프라 패키지’ 공약

[헤럴드경제=정석준 기자] 이준석 개혁신당 총괄선거대책위원장은 공식 선거운동이 시작된 21일 “수도권 지역에서는 확실한 대안인 것을 확고히 하는 계기가 됐으면 좋겠다”며 지방선거에 임하는 포부를 밝혔다.

이 위원장은 이날 전성균 화성시장 후보 선거사무소에서 열린 현장 중앙선대위원회 및 경기도선대위 출정식에서 “반도체뿐만 아니라 경기도는 일자리를 바라고 젊은 세대가 많이 모여드는 곳이다. 그 부분에서 확실한 능력을 보여줘야 하는 것이 우리의 사명”이라며 이같이 말했다.

그는 이 자리에 참석한 김정철 서울시장 후보를 언급하며 “우리 개혁신당에 중점적으로 내세우는 교통 문제 해결 등을 위해서는 서울시와의 협력이 절실한 상황”이라며 “교통 문제, 주거 문제를 잘 연계해서 서울과 경기도의 주민을 위한 공약을 낼 수 있도록 하겠다”고 약속했다.

삼성전자 노사 협상과 관련해 단식한 국민의힘 양향자 경기지사 후보에 대해서는 “목적도 불분명한 이벤트에 의존하는 행태를 할 것이 아니라, 어떻게 체계적으로 용인 반도체 클러스터를 지원하고, 그것이 빠른 시일 내에 현실화할 수 있게 하는 것이 중요하다”고 비판했다.

조응천 경기지사 후보는 ‘경기 남부 반도체 4대 인프라 패키지’ 공약을 발표하며 “경기 남부를 사람·기업·일자리가 응축된 대한민국 경제의 ‘노른자’로 완전히 탈바꿈시키겠다”고 선언했다.

또한, 조 후보는 “추미애가 싫다고 해서, 민주당의 폭주를 막겠다고 해서 장동혁의 아바타에게 표를 던지는 어리석은 사표(死票)를 만들어 주지는 말자”며 “조응천을 찍는 표는 미래를 살리는 표이고, 양향자를 찍는 표는 미래를 죽이는 표가 될 것”이라고 강조했다.

이 위원장과 천하람 공동선대위원장은 이날 오후 과천시 별양동에서 거리 유세를 펼친 뒤 김정철 서울시장 후보의 출정식에 참석한다.