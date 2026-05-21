21일 하루 한정판 멤버십 카드 발행 팬클럽 회원 선착순 5000명에 제공

K팝 보이그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE·사진)을 테마로 한 한정판 CJ 멤버십 카드가 새롭게 등장했다.

21일 CJ올리브네트웍스가 운영하는 라이프스타일 멤버십 CJ ONE은 제로베이스원의 컴백을 기념해 이날 하루 동안 리미티드 멤버십 카드를 발행한다고 밝혔다.

이번 멤버십 카드는 제로베이스원 공식 팬클럽 제로즈(ZEROSE)를 위한 이벤트로 마련됐다. CJ ONE 멤버십에 가입한 제로즈 4기 회원 대상 선착순 5000명에게 제공할 예정이다.

한정판 CJ ONE 멤버십 카드는 제로베이스원이 새롭게 발표한 로고를 활용해 디자인했다. CJ ONE의 아이덴티티 컬러인 프리즘 핑크와 블루 색상을 접목해 글로벌 아티스트 그룹과의 협업을 표현했다고 회사 측은 설명했다. 이와함께 미니 6집 앨범 ‘어센드-’(Ascend-) 발매로 제로베이스원 컴백을 기념한 리플렛도 특별 제작했다. CJ ONE은 제로베이스원의 미공개 사진을 리플렛 커버에 담아 소장가치를 높였다. 박세정 기자