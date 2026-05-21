주주가치 제고 사활…무상증자·자사주 매입·대주주 지분 확대 총동원 올해 자사주 소각 총 2조원 달할 듯…홀딩스도 1000억 규모 주식 취득 1분기 어닝 서프라이즈 이어 2분기 성장 자신…‘밸류업 초과 달성’ 예고

[헤럴드경제=최은지 기자] 셀트리온이 주주 서신을 통해 약속했던 ‘주주가치 제고 방안’을 이틀 만에 행동으로 옮겼다. 무상증자, 자사주 추가 매입 및 소각, 최대주주의 지분 확대까지 동시에 단행하는 전방위적 종합 대책을 전개하며 저평가된 주가 부양에 나섰다.

셀트리온은 주주가치 제고와 기업가치 재평가를 위해 포괄적인 시장 대응 대책을 추진한다고 21일 밝혔다. 이번 조치는 회사와 대주주가 합심해 시장 변동성에 대응하고 책임경영 의지를 시장에 명확히 전달하기 위한 결정이다.

우선 셀트리온은 거래 활성화와 투자 접근성 개선을 위해 지난해에 이어 올해도 대규모 무상증자를 단행한다. 지난해 시행한 약 849만주 규모를 크게 웃도는 약 1092만주 규모로, 보통주 1주당 신주 0.05주를 배정한다. 신주 상장 예정일은 오는 6월 30일이다.

자사주를 통한 주주환원 강도도 역대급으로 높인다. 셀트리온은 총 1000억원(약 55만주) 규모의 자사주를 추가 매입한 뒤 연내 소각할 계획이다. 지난달 단행한 1조8000억원(약 911만주) 규모의 자사주 소각에 이은 추가 조치다.

이번 추가 매입분까지 연내 소각을 완료하면 올해 셀트리온의 총 자사주 소각 규모는 약 2조원(약 1000만주)에 달할 전망이다. 이로써 2024년부터 이어온 3개년 누적 소각 규모는 발행주식 총수의 8.4%에 달하는 약 1856만주에 이르게 된다.

이번 대책의 가장 큰 특징은 지난 19일 주주들에게 공언한 대로 대주주와 임직원이 일제히 주가 부양에 동참했다는 점이다.

최대주주인 셀트리온홀딩스는 약 1000억원 규모의 셀트리온 주식을 시장에서 추가 취득하기로 결정했다. 지분 확대를 통해 사측의 책임경영 의지를 행동으로 증명하겠다는 취지다. 여기에 셀트리온 우리사주조합도 제12차 우리사주 청약을 진행하며 임직원들 역시 회사의 중장기 성장성에 표를 던졌다.

이러한 파격적인 주주환원은 정부가 추진 중인 기업가치 제고 계획(밸류업 프로그램) 목표치를 이미 압도하고 있다. 셀트리온은 당초 ‘2025~2027년 3년 평균 주주환원율 40%’를 목표로 제시했으나, 이미 2024년 204%, 지난해 103%를 기록하며 초과 달성했다. 올해 역시 대규모 자사주 소각과 무상증자가 반영되면서 목표치 초과 달성이 확실시된다.

이 같은 과감한 대책은 실적에 대한 강한 자신감에서 비롯됐다. 셀트리온은 올해 1분기 매출 1조1450억원, 영업이익 3219억원을 기록하며 역대 최고 수준의 성적을 거뒀다.

사측은 바이오시밀러 사업의 글로벌 점유율 확대와 신약 파이프라인의 순항을 바탕으로 2분기 역시 안정적인 성장세를 이어갈 것으로 확신하고 있다. 특히 수출 중심 구조 덕분에 환율이 리스크가 아닌 수혜로 작용하며, 필수의약품 중심의 포트폴리오로 경기 민감도가 낮아 외부 환경에 따른 펀더멘털 훼손 가능성이 매우 낮다고 강조했다.

셀트리온 관계자는 최근의 거시 경제 불확실성에도 불구하고 셀트리온은 견고한 펀더멘털을 기반으로 2분기 실적 역시 안정적인 성장세를 이어갈 것으로 기대한다”며 “기업가치 제고와 동시에 과감하고 연속적인 주주친화 정책을 전개하며 주주가치 제고에 최선을 다할 것”이라고 밝혔다.