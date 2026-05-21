[헤럴드경제=최원혁 기자] 어린 시절 친부로부터 성폭행 피해까지 겪고 가족에게 학대와 차별을 당하며 살아 왔다는 60대 여성의 사연이 전해졌다.

19일 JTBC ‘사건반장’에 따르면 제보자 A씨는 5남매 중 장녀로 태어나 어린 시절 단칸방에서 가족들과 어렵게 생활했다. 부모는 일정한 직업 없이 생계를 이어갔고 술에 취한 아버지는 가족들에게 폭력을 행사했다.

A씨는 “아버지가 물건을 던지고 주먹질과 발길질을 했다”며 “동생과 함께 맞아 머리가 찢어진 적도 있었다”고 말했다. 그러나 어머니는 딸들을 보호하기보다 막내아들만 챙겼다고 했다.

특히 A씨는 초등학생 시절 친부에게 성폭행 피해를 봤다고 털어놨다. 그는 어렵게 어머니에게 피해 사실을 고백했으나 오히려 “거길 왜 따라갔냐”며 폭행과 질책을 당했다고 주장했다. 이후 어떤 피해를 겪어도 가족에게 털어놓지 못하게 됐다고.

비정한 어머니의 태도에 깊은 상처를 입은 A씨는 결국 여동생과 함께 집을 나와 공장에서 일하기 시작했다. 이 과정에서 두 자매는 중학교 진학마저 포기해야 했다. 자매가 밤낮을 가리지 않고 일했지만 공장까지 찾아와 수입의 90%를 가로챘다. 그 돈으로 부모는 장사를 시작했고 남동생의 대학 등록금과 결혼 자금까지 마련했다고 말했다.

하지만 남동생은 누나들의 일방적인 희생을 발판 삼아 대학 교육까지 마쳤으나 감사 인사는 전무했다.

부친이 사망한 이후에도 이러한 차별적 대우는 지속됐다. 어머니는 아들에게 부담을 주지 않겠다는 이유로 아들의 집 방문은 사양하면서도 A씨의 집에서 6개월 넘게 머물며 수시로 수발을 요구했다.

A씨는 최근 들어 자신이 겪은 일을 남동생에게 털어놓아야 할지 고민 중이라고 밝혔다. 그는 평생 “혼자 참아왔는데 ‘누나 힘들었겠다’는 말을 듣고 싶은데 맞는 건지 아닌 건지 모르겠다”라고 토로했다.

이에 박지훈 변호사는 “너무 화가 난다. 지금이라도 증거를 좀 남겨놓아야 할 것 같다. 혹시나 앞으로 있을 법적 문제를 대비하는 게 필요하다”고 조언했다.