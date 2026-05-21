[헤럴드경제=장윤우 기자] ‘주사 이모’ A 씨가 SNS에 추가 폭로를 암시하는 글을 올리며 특정 연예인과의 연루 가능성을 시사했다.

지난 20일 A 씨는 자신의 인스타그램에 “믿음은 때로 사람을 살리기도 하지만, 아무에게나 준 믿음은 결국 상처와 책임으로 돌아오기도 한다”고 적었다. 이어 “나는 오래 참고 믿었고 기다렸다. 이제는 안다. 믿음에도 대가가 있다는 걸”이라며 “날 어떻게 이용했는지, 내가 왜 이용당했는지 시간이 보여줄 차례”라고 했다.

A 씨는 글과 함께 지인과 주고받은 것으로 추정되는 문자 메시지 캡처본도 공개했다. 메시지와 함께 “넌 사건 터지니까 나한테 카톡 다 지우라고 시켰지. 내가 다 지웠을까?”라는 의미심장한 내용도 적었다.

메시지 캡처본에는 “XX씨가 나한테 소개받은 거랑 현무 형 XXX 다 아는데 뭐”라는 대화도 포함됐다. 다만 해당 내용은 구체적인 사실관계가 확인되지 않은 사적 대화 수준이다.

A 씨는 의사 면허 없이 방송인 박나래, 먹방 유튜버 입짧은햇님 등 연예인과 유명인에게 수액 주사·항우울제를 처방·투약한 혐의를 받고 있다. 자택과 차량, 해외 촬영지 등을 오가며 불법 의료 행위를 한 정황이 알려지며 논란이 커졌다.

현재 의료법·약사법 위반, 보건범죄 단속에 관한 특별조치법 위반, 마약류관리법상 향정 혐의 등으로 경찰 조사를 받고 있으며 올해 1월 말 출국금지 조치가 내려진 상태다.

박나래 등은 A 씨가 정식 의사인 줄 알았다고 해명했다. A 씨는 연예인들이 자신의 상황을 알고도 각종 편의와 혜택을 누렸다며 배신감을 드러냈다.

지난 3월 9시간에 걸친 경찰 조사를 받은 직후에도 A 씨는 SNS에 “이제 너희들 차례야. 특히 한 남자”라는 글을 올려 논란이 일었다.