임직원 기부·회사 매칭펀드…장애 어린이·청소년 지원

[헤럴드경제=정찬수 기자] 상미당홀딩스가 임직원 기부로 조성한 ‘상미당 행복한펀드’ 2억원을 푸르메재단에 전달했다고 21일 밝혔다.

행복한펀드는 상미당홀딩스 및 계열사 임직원들이 매달 급여 일부를 자발적으로 기부하면 회사가 추가로 일정 금액을 출연하는 매칭펀드 방식으로 운영된다. 기금은 장애 어린이의 재활 치료·보조기구 마련 지원과 함께 판소리·미술·탁구 등 예체능 분야 특기·적성 교육, 제주 가족여행 등 다양한 프로그램에 활용된다.

2012년 시작된 이후 누적 기부액은 28억4000만원에 달한다. 약 1800명의 장애 어린이와 가족이 혜택을 받았다.

전날 서울 서초구 양재동 상미당홀딩스 사옥에서 열린 이날 행사에는 상미당홀딩스 행복한재단 백승훈 사무국장과 백경학 푸르메재단 상임대표, 후원 아동 등이 참석했다. 상미당홀딩스 임직원들과 후원 아동이 함께 탁구 친선 경기를 갖고 장애인 스포츠 종목인 보치아도 체험했다.

상미당홀딩스 관계자는 “앞으로도 장애 어린이들이 건강하게 성장하고 자신의 꿈을 이어갈 수 있도록 나눔 활동을 이어가겠다”고 말했다.