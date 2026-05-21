[헤럴드경제=장윤우 기자] 그룹 NRG 노유민의 아내 이명천이 JTBC ‘이혼숙려캠프’ 제작진의 반복된 출연 섭외에 불쾌감을 드러냈다.
21일 이명천은 자신의 인스타그램에 제작진으로부터 받은 문자 메시지 캡처본을 공개하며 “도대체 몇 번째인지. 랜덤으로 그냥 막 보내시나봐요”라고 적었다.
공개된 문자에는 “안녕하세요, JTBC ‘이혼숙려캠프’ 제작진입니다. 우선, 해당 메시지를 받고 기분이 상하셨다면 진심으로 사과드립니다”라는 내용이 담겼다.
이명천은 “가끔 짜증 날 때도 있지만 이혼할 정도는 아니고요. 죽을 때까지 데리고 살 거니깐 그만 보내세요 제작진분들”이라고 했다.
노유민은 2011년 6살 연상인 이명천과 결혼해 두 딸을 두고 있다. 부부는 현재 카페를 운영 중이다.
‘이혼숙려캠프’는 이혼 위기에 놓인 부부가 캠프에 참여해 서로의 입장을 확인하고 관계를 돌아보는 프로그램으로, JTBC에서 매주 목요일 오후 10시 30분에 방송된다.
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