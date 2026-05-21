중앙선관위·한국갤럽 ‘유권자 의식 조사’ “선거에 관심있다” 78.3%, 8회 대비↑ 지자체장 선택시 ‘정책·공약’이 1순위

[헤럴드경제=양대근 기자] 전국 유권자 10명 중 7명이 제9회 6·3 전국동시지방선거에서 ‘반드시 투표할 것’이라고 응답한 조사 결과가 나왔다. 투표 참여 의향 유권자 중 40%는 사전투표를 선호하는 것으로 나타났다.

21일 중앙선거관리위원회가 한국갤럽조사연구소에 의뢰해 전국 만 18세 이상 유권자 1533명을 대상으로 지난 11~12일 양일간 실시한 ‘유권자 의식조사’ 결과, ‘이번 선거에 관심있다’고 응답한 사람은 78.3%로, 지난 제8회 지방선거 당시 조사 결과(77.9%)보다 소폭 증가한 것으로 집계됐다.

또한 ‘반드시 투표할 것’이라고 응답한 유권자는 73.6%로 최근 실시한 세 번의 지방선거 의식조사 결과 중 가장 많았다. 연령대별 적극적 투표 참여 응답자는 만18~29세 이하는 51.2%, 30대 67.8%, 40대 74.0%, 50대 78.8%, 60대 82.7%, 70대 이상 82.7%으로 각각 나타났다.

투표 참여 의향이 있는 유권자 중 ‘사전투표일에 투표할 것’이라고 응답한 이는 39.4%로 나타나, 지난 제8회 지방선거(45.2%), 제22대 국회의원선거(41.4%) 당시 조사 결과보다 낮았다.

사전투표를 하려는 이유로는 ‘사전투표가 편리해서’가 39.6%로 가장 많았고, 다음으로 ‘사전투표일에 미리 투표하고 선거일에 다른 용무를 보려고’ 26.4%, ‘선거일에 근무, 출장 등 부득이한 사정으로 투표할 수 없어서’ 15.6% 등의 순으로 나타났다.

한편 ‘지방자치단체장을 선택하는 데 고려하는 사항’으로 ‘정책·공약’이 26.5%로 가장 높았고, ‘능력·경력(25.6%)’, ‘소속 정당(22.8%)’, ‘도덕성(16.9%)’ 순으로 뒤를 이었다.

이번 조사는 전화면접(CATI)방식으로 실시됐고, 응답률은 12.2%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.5%p으로 나타났다. 세부 내역은 중앙여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다.

중앙선거관리위원회 관계자는 “이번 조사 결과 선거에 대한 관심과 투표참여 의향이 지난 제8회 지방선거보다 높게 나타났다”면서 “지역의 미래를 누구에게 맡길 것인지, 어떠한 정책이 우리 동네를 더 살기 좋게 만들 것인지 유권자들이 현명하게 판단하여 소중한 주권을 행사해 달라”고 당부했다.