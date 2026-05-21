첨단 로봇산업 지원 위한 MOU 체결

[헤럴드경제=유혜림 기자] 하나은행은 HD현대로보틱스·신용보증기금과 함께 국내 로봇산업 육성과 해외시장 진출을 지원한다고 21일 밝혔다. 하나은행과 HD현대로보틱스가 출연한 재원을 바탕으로 신보가이 90억원 규모의 상생 협약보증 공급에 나선다.

하나은행은 지난 20일 대구광역시 HD현대로보틱스 본사에서 HD현대로보틱스·신보와 ‘차세대 로봇 솔루션 개발 및 해외시장 진출 활성화 업무협약’을 체결했다. 이번 협약은 로봇산업 영위 기업의 차세대 솔루션 개발을 지원하고 해외 진출 기반을 확대하기 위해 마련됐다.

하나은행과 HD현대로보틱스는 각각 4억8000만원, 1억2000만원을 신보에 특별 출연한다. 신보는 이를 바탕으로 총 90억원 규모의 협약보증을 공급할 계획이다. 지원 대상은 HD현대로보틱스 공동 프로젝트에 참여하는 우수 협력업체로, 하나은행과 신보는 이들 중소·중견기업에 운전자금 등을 지원한다.

특히 신보는 최초 보증 취급 이후 5년간 보증비율 100% 적용과 고정보증료율 제공 등 우대 혜택을 지원할 예정이다. 금융권에선 이번 협약을 통해 중소 협력업체의 자금조달 부담이 완화될 것으로 기대하고 있다.

하나은행 관계자는 “첨단 로봇산업 분야에서 대기업과 중소기업이 동반성장할 수 있는 상생 생태계를 조성하기 위해 관계기관이 힘을 모았다”며 “중소기업의 글로벌 진출 파트너로서 전방위적인 금융 지원을 이어갈 계획”이라고 말했다.

한편 하나금융그룹은 ‘하나 모두 성장 프로젝트’를 통해 오는 2030년까지 생산적 금융 84조원, 포용금융 16조원 등 총 100조원 규모의 금융 지원에 나설 계획이다. 이달에는 그룹 관계사의 투자금융(IB) 역량을 결집하기 위한 ‘하나 원-IB 마켓 포럼(HoF)’도 개최해 생산적 금융 실행 전략과 협업 체계를 점검했다.