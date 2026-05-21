[헤럴드경제=조용직 기자] 골프용품 유통기업 ㈜골프존커머스(대표 최덕형)가 운영하는 골프용품 전문매장 골프존마켓이 테일러메이드와 함께 2026 상반기 브랜드위크 프로모션을 진행한다고 20일 밝혔다.

이번 브랜드위크에서는 Qi4D 드라이버 구매 고객을 대상으로 샤프트 스펙 불만족 시 샤프트 교환 서비스를 제공하며, Qi4D 우드 및 유틸리티 구매 고객에게는 그립을 증정한다. P770 또는 P7CB 아이언 구매 고객에게는 TP5 골프볼 1더즌을 제공하고, SPIDER 퍼터 구매 시 퍼터 키퍼가 제공된다. 아울러 TP5 및 TP5 STRIPE 골프볼 구매 고객에게는 양말을 증정하는 등 다양한 사은 프로모션이 진행될 예정이다.

브랜드위크 행사 기간 중 골프존마켓 일부 매장에서는 5월 27일부터 29일까지 ‘테일러메이드 퍼포먼스 데이’도 함께 운영된다. 해당 행사에서는 전문 피팅 및 시타 프로그램이 진행될 예정이다.

골프존마켓 황운태 사업부장은 “앞으로도 고객분들이 체험 중심의 오프라인 프로모션을 통해 차별화된 쇼핑 경험을 할 수 있도록 체험형 프로모션을 지속 확대해 나가겠다.” 라고 밝혔다.