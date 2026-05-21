대구서 ‘창업도시 조성 프로젝트’ 전략 발표회 중기부, 4대 지방정부와 MOU…지역 주도 생태계 2030년까지 세계 100위권 창업도시 5곳 목표

[헤럴드경제=부애리 기자] 중소벤처기업부가 대구·대전·광주·울산광역시와 업무협약(MOU)을 맺고 ‘창업도시 조성 프로젝트’를 진행한다고 21일 밝혔다. 정부는 이번 프로젝트를 통해 2030년까지 세계 창업생태계 순위 100위권 내 창업도시 5곳 이상을 창출한다는 계획이다.

창업도시 ‘조성’…세계 창업생태계 순위 100위권 목표

중기부는 이날 대구 대구과학기술원(DGIST) 컨벤션홀에서 지방정부, 한국과학기술원(KAIST)·대구경북과학기술원(DGIST)·광주과학기술원(GIST)·울산과학기술원(UNIST) 등 4대 과학기술원, 지역 창업지원기관 등과 함께 전략 발표회를 개최했다.

이번 발표회는 지난 4월 ‘국가창업시대 전략회의’에서 발표한 창업 도시 조성 프로젝트 계획의 후속 행사다. 정부의 기본 계획을 바탕으로 지역별 특성과 강점을 반영한 창업도시 전략을 공유하고, 정부와 지방정부 간 긴밀한 협력체계 구축을 위한 MOU도 함께 진행됐다. 이날 행사에는 한성숙 중기부 장관을 비롯해 지역별 창업도시 추진단 등 80여명이 참석했다.

창업도시란 지역 대학·연구소의 혁신 인재와 공공데이터·실증 인프라 등 지역의 창업자원을 기반으로 창업이 활발히 이루어지는 도시를 말한다. 사업화 연구개발(R&D)·투자 등 정부의 창업지원 수단도 유기적으로 결합한다.

‘창업도시 조성 프로젝트’는 인재양성, 사업화, 투자, 인프라 등 정부의 스타트업 성장 패키지 지원을 기반으로 대구·광주·대전·울산 4개 도시의 특화 전략을 반영해 지역 주도의 지속 가능한 창업생태계를 구축하기 위한 프로젝트다.

4개 지역의 과학기술원을 중심으로 대학·연구소·기업·투자기관 등이 협력하는 통합 거버넌스를 구축하고, 기술인재 양성부터 창업·성장·정착까지 이어지는 선순환 구조를 만드는 데 중점을 두고 있다.

현재 서울은 글로벌 상위권 수준으로 평가 되지만, 비수도권 지역은 창업 분야 글로벌 경쟁력이 크게 뒤처지는 상황이다. 주요 지역 도시들의 창업생태계 순위는 300위권 이하에 머무르고 있다.

이에 정부는 창업자원의 수도권 집중을 완화하고 지역거점 중심의 ‘다핵형 창업생태계’로 전환하기 위해 창업도시 조성 프로젝트를 본격적으로 추진한다. 2030년까지 글로벌 창업생태계 100위권 창업도시 5곳 조성이 목표다.

대구·대전·광주·울산 ‘창업도시’로 키운다

이날 발표회에서는 4개 지방정부가 지역의 기술·산업적 특성과 강점을 반영한 차별화된 창업도시 전략을 발표했다.

대구광역시는 ‘인공지능(AI)·로봇 스타트업이 주도하는 첨단 제조 AX(인공지능 전환) 선도 도시’ 조성을 목표로 한다. DGIST의 연구 역량을 활용하여 로봇·모빌리티, 의료·바이오, AI·소프트웨어 분야 중심의 딥테크 테스트베드(실증기반) 구축 전략을 제시했다.

대전광역시는 KAIST와 정부출연연구기관(출연연)의 연구 역량을 바탕으로 우주·방산, AI·로봇, 바이오 3대 분야 중심의 딥테크 창업생태계 조성 전략을 발표했다. 또한 혁신기술 기반 유니콘 스타트업 육성을 위한 과학기술 혁신도시 조성 전략도 함께 제시했다.

광주광역시는 GIST 중심의 연구 인력 기반 딥테크 기술개발 및 첨단기술 실증도시 모델을 제시하고, 미래모빌리티, 에너지, 인공지능‧반도체 분야를 집중적으로 육성할 방침이다. 아울러 인근 나주시의 한국에너지공과대학교, 한국전력 등의 에너지 인프라와 연계한 광역형 창업생태계 조성 방향도 함께 제시했다.

울산광역시는 UNIST와 지역 주력 대기업의 산업단지 기반을 활용해 제조 AI, 미래모빌리티 중심의 글로벌 실증형 창업도시 전략을 발표했다. 자동차, 조선, 석유화학 등 울산 3대 주력산업 현장에서 스타트업의 혁신 기술이 곧바로 사업화로 이어지는 개방형 실증 특화 도시를 조성할 계획이다.

중기부와 4개 지방정부는 ‘창업도시 조성 프로젝트’의 성공적인 추진을 위해 ▷과학기술원 중심의 기술인재 발굴·육성 ▷우수 창업기업의 지역 유입 촉진 ▷창업기업의 기술개발·사업화·투자 지원 ▷지속 가능한 지역 창업 환경 조성 ▷정착·성장을 위한 정주 여건 개선 등을 위해 상호 협력하기로 했다.

한성숙 중기부 장관은 “수도권 중심의 창업 구조를 넘어 지역에서도 기술창업이 활발히 일어나고, 지역에서 성장한 기업이 다시 지역에 정착하는 선순환 구조를 만드는 것이 중요하다”라고 강조했다.

그는 이어 “창업도시 프로젝트를 통해 지역이 스스로 성장동력을 만들어가는 자생적 창업생태계를 조성하고, 대한민국 어디서나 창업하기 좋은 환경을 만들어가겠다”라고 덧붙였다.