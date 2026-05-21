기후부·환경산업기술원, 21일부터 6월 22일까지 2026년 우수환경산업체 모집

[헤럴드경제=이태형 기자] 기후에너지환경부와 한국환경산업기술원은 우수한 사업실적과 기술력을 갖춘 환경기업을 지원하는 ‘2026년 우수환경산업체’를 모집을 21일부터 시작한다고 밝혔다.

우수환경산업체 지정제도는 환경산업을 적극 육성하기 위해 2012년부터 경쟁력 있는 환경기업을 발굴하는 제도다. 지정된 기업에는 해외진출, 사업화, 기업홍보 등 기업이 국내외로 성장할 수 있도록 5년간 지원한다.

올해는 탄소중립 달성의 핵심 요소인 온실가스 감축 역량과 성장 잠재력을 보유한 유망기업을 우수환경산업체로 지정해 탈탄소 녹색전환 정책과의 연계성을 강화할 계획이다.

우수환경산업체는 설립 3년 이상의 녹색산업 기술과 제품을 보유한 환경기업이면 신청할 수 있으며, 오는 9월 10개 사를 최종 지정될 예정이다.

지정기업에는 기후부 장관 명의의 국영문 지정서가 발급되고, 지정 유효기간은 5년이다. 기존 지정기업도 지정 유효기간이 만료된 경우 재지정 신청이 가능하다.

우수환경산업체 지정 기업에는 ▷해외시장 진출을 위한 박람회 참가 및 홍보 ▷해외 발주처 및 구매자와의 연결을 통한 판로개척 ▷환경기술개발사업 및 환경정책자금 지원사업 신청 시 가점 ▷창업·벤처 녹색융합 산업단지(클러스터) 입주 우대 ▷해외진출 지원사업 신청 시 가점 부여 등 기업 성장 기반 강화를 위한 지원이 제공된다.

우수환경산업체 지정을 희망하는 기업은 한국환경산업기술원 환경분야 통합 누리집인 ‘에코스퀘어’에 신청할 수 있고, 자세한 사항은 해당 누리집에서 확인할 수 있다.

정선화 기후부 녹색전환정책관은 “우수환경산업체로 지정된 기업들이 탄소중립과 녹색전환을 선도하고, 해외 시장에서 경쟁력을 확보할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.