[헤럴드경제=도현정 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 협상이 최종단계에 와 있다며, 타결되지 않을 경우 더 강력한 공격을 감행할 것이라 경고했다.

로이터 통신에 따르면 트럼프 대통령은 20일(현지시간) 미국 코네티컷주(州) 뉴런던에 있는 해안경비대 사관학교를 방문하기 위해 백악관을 떠나면서 기자들에게 “이란과의 협상이 최종 단계에 와 있다”며 이란이 핵 프로그램 관련 합의에 응하지 않을 경우 추가 공격할 가능성이 있다고 경고했다.

트럼프 대통령은 해안경비대 사관학교 졸업식에서 축사를 하며 “우리는 이란을 매우 강하게 공격했다. 더 강하게 공격해야 할 수도 있다. 하지만 그렇지 않을 수도 있다”고 말했다.

이어 트럼프 대통령은 “우리는 이란이 핵무기를 갖도록 두지 않을 것”이라며 “아주 간단하다”고 미국의 최우선 목표는 이란의 핵 무기 포기임을 강조했다.

그는 이 자리에서도 “이란의 군사력은 사실상 사라졌다. 해군도, 공군도 거의 없다”며 “관건은 미국이 마무리 공격을 할지, 아니면 이란이 협정에 서명할지 여부”라고 말했다.