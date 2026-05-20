검찰, 가세연 김세의 구속영장…김수현 명예훼손 혐의

[헤럴드경제=김현일 기자] 김세의 가로세로연구소(가세연) 대표가 배우 김수현 명예훼손 혐의로 구속영장이 청구됐다.

서울중앙지검은 20일 김 대표에 대한 구속영장을 청구했다고 20일 밝혔다.

앞서 서울 강남경찰서는 지난 14일 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반(카메라 등 이용 촬영·반포 등), 명예훼손 등 혐의를 적용해 구속영장을 신청한 바 있다.

김 대표는 김수현이 미성년자였던 배우 고(故) 김새론과 교제했고, 김새론에게 채무 변제를 압박해 사망에 이르게 했다는 허위사실을 유튜브 방송 등으로 유포한 혐의를 받는다.

생성형 인공지능(AI)으로 김새론의 음성을 조작해 허위사실로 김수현의 명예를 훼손한 혐의도 함께 적용됐다.

김 대표에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)은 오는 26일 오전 10시 30분 서울중앙지법에서 열린다.

김 대표는 지난해 5월 김새론 유족 측과 기자회견을 열고 ‘김수현이 김새론의 미성년자 시절부터 교제했다’ 등의 주장이 담긴 녹취록을 공개한 바 있다.

김수현 측은 “AI로 조작된 녹취록”이라며 김 대표를 명예훼손 등 혐의로 고소했다. 경찰은 국립과학수사연구원에 해당 녹취록에감정을 의뢰했다.

국과수는 지난해 11월 녹취파일의 AI 조작 여부에 대해 ‘판정 불가’ 결론 내린 뒤 강남경찰서에 통보했다.