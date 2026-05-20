[헤럴드경제=문영규 기자] 최연소 국회의원에서 목수로 전업한 류호정(33) 전 개혁신당 의원이 ‘보여주기 아니냐’는 주변의 시선을 인정하며 “말로 설명할 수 없는 것”이라고 했다.

류호정 전 의원은 20일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “내 일을 존중받고 싶은 만큼 타인의 일도 존중해야 한다고 생각한다”며 운을 띄웠다.

그는 “다만, 나에게도 그런 존중이 돌아올 거라고 기대하지는 않았다”면서 “‘국회의원에서 목수로 전직한 류호정? 쇼 아냐?’ 내가 타인이었어도 색안경 끼고 봤을 것”이라고 인정했다.

류 전 의원은 “어차피 말로 설명할 수 있는 건 없다. 계속 만들고, 납품하고, 이 일로 나를 먹여살릴 뿐”이라며 “나무를 처음 만져본 날로부터 2년이 지났다”고 했다.

그는 “벌써 2년인가 싶지만, 어느 회사를 가도 이 경력은 아직 새내기다. 멀었다”면서 “내가 열심히 사는 만큼, 당신도 그렇게 살고 있을 거라 믿는다”고 말을 맺었다.

류 전 의원은 지난 1일 노동절을 맞아 지난달 30일 바디 프로필 사진을 올렸다. 목수로 전직한 그는 공구를 차고 카메라 앞에 섰다.

그는 사진과 함께 지난해 말 부친상과 해고 등으로 어려움을 겪었다고 고백했다. “우울이 크게 왔고, 의욕이 거의 없었다”고 한 그는 “밥을 제대로 안 먹으니 살이 빠졌다. 2주도 안 돼서 7kg이 빠졌다”고 했다.

프로필 촬영을 진행하게 된 계기에 대해 그는 “우울한 그 와중에도 현장 일과 운동으로 힘들게 만든 근육이 같이 빠지는 게 싫었다”며 “우울 극복 프로젝트로 보디 프로필 촬영을 하기로 했다”고 밝혔다.

류 전 의원은 2020년 제21대 국회의원 선거에서 비례대표 1번으로 당선되며 ‘최연소 국회의원’ 타이틀을 얻었다.

2024년 정의당 탈당 후 개혁신당에 합류해 제22대 총선 출마를 준비했으나 후보 등록 직전에 출마를 포기했다.

이후 정치권과 거리를 둔 그는 지난해 1월부터 목수일을 시작했다.