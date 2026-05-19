[헤럴드경제=장연주 기자] 그룹 ‘AOA’ 출신 권민아가 18년 전 성폭행 피해 관련 재판을 마무리했다.

권민아는 19일 자신의 인스타그램에 “오늘은 4년이 넘는 긴 여정을 끝마치는 날”이라며 중학생 시절 당한 성범죄 사건의 항소심 결과를 전했다.

그는 “재판을 준비할 때는 14년 전 사건이었기 때문에 강간죄뿐 아니라 상해죄까지 인정된다면 공소시효가 지나지 않아 가해자에게 큰 처벌이 내려질 수도 있다는 이야기에 기대감과 희망이 컸다”고 털어놨다.

권민아는 이어 “2심까지 판결이 나온 지금 강간죄는 인정됐지만 상해죄는 인정되지 않아 공소시효로 별다른 처벌을 내릴 수 없는 현실이 됐다”면서도 “피해자인 내 입장에서는 유죄냐 무죄냐가 중요했지만, 하나의 죄라도 인정된 것에 큰 의미를 두고 있다. 어쨌든 그 사람이 나쁜 사람이라는 건 밝혀졌으니 지금 결과에 만족하려 한다”고 밝혔다.

그는 이어 과거와 달라진 사회적 분위기를 언급하면서 “다른 피해자들도 자책하거나 숨지 말고 용기 내 목소리를 냈으면 좋겠다”고 덧붙였다.

권민아는 현재 또 다른 사건의 소송도 준비중이라면서 “이번 사건처럼 내가 정말 열심히 나서지 않으면 누구도 대신해주거나 보호해줄 수 없는 현실에 벌써 지치고 무기력해지기도 한다”고 토로했다.

다만, 그는 “결과에 욕심내기보다는 내 말이 하나라도 인정되고 받아들여진다면 좋겠다는 마음”이라며 “우선은 치료에 집중하려고 한다. 잠깐 지쳐 있는 것뿐이니 너무 걱정하지 말아달라”고 덧붙였다.

권민아는 지난 2023년 중학교 시절 수시간 동안 폭행과 성폭행을 당한 트라우마를 고백한 뒤 법정 공방을 벌여왔다.

최근에는 얼굴 화상 치료중인 것으로 알려졌으며 당분간 회복에 집중하겠다는 뜻을 밝혔다.