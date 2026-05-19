[헤럴드경제(춘천)=함영훈 기자] 춘천시민버스 노조가 21일 총파업을 예고했다. 춘천시민버스 노사는 최근 임금협상을 이어왔으나 합의에 이르지 못하고 불발됐다.

노조 측은 20일 오후 강원지방노동위원회에 사후조정을 신청한 상태로, 협상이 최종 타결되지 않을 경우 오는 21일 하루 총파업에 돌입할 예정이다. 극적 타결 가능성도 배제할 수 없다.

춘천시는 즉시 비상수송대책본부 구성에 나서 대체 교통수단 확보와 교통혼잡 대응 방안 마련에 집중하고 있다.

시는 파업 돌입시 카풀, 택시 등 대체 교통수단을 적극 활용하고 집회 행진 구간 우회 이용에 적극 협조해 주길 시민과 방문객에 당부했다.

시는 확보 가능한 전세버스를 최대한 투입하는 한편 경찰 등 관계기관과 협조해 비상수송체계를 운영할 방침이다.

파업이 현실화될 경우 시내버스 운행 차질로 출퇴근 시민과 학생들의 등하교 불편이 예상된다.

특히 21일 오전 9시부터 오후 3시까지 노조원 200여 명이 참여하는 집회와 도보 행진도 예정돼 있어 시내 주요 도로 혼잡이 우려된다.

이에 시는 해당 구간 교통 통제와 우회도로 안내 등 현장 대응도 병행할 예정이다.

시 관계자는 “파업이 현실화할 경우 관광 수요가 집중되는 시기로 대체 차량 확보가 부족한 상황이어서 파업 돌입 시 시민 여러분의 불편이 불가피할 것으로 예상된다”며 “노사 양측이 전향적인 자세로 막판 타협점을 찾을 수 있도록 중재에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.