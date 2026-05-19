[헤럴드경제=채상우 기자] 미국의 한 남성이 29년 동안 18차례 복권에 당첨돼 화제다.

19일(현지 시각) 미국 피플은 아이다호주에 거주하는 로버트 비반이 이달 초 5만 달러(약 7500만원)의 복권에 당첨됐다고 보도했다.

비반은 복권에 당첨된 횟수는 18번이다. 1997년, 아이다호 복권국이 진행한 이벤트에서 4도어 쉐보레 블레이저 자동차에 당첨된 것으로 행운은 시작했다. 이후 그는 최근까지 최소 1000달러에서 최대 20만 달러에 이르는 당첨금을 총 17차례나 더 거머쥐었다.

비반은 어떠한 특별한 수학적 시스템이나 전략을 사용하지 않고 오직 취미와 습관으로만 복권을 구매해 왔다고 밝혔다.

그는 “복권 구매는 아내와 함께해 온 오랜 취미”라며 “여행을 가거나 식료품점, 주유소에 들를 때마다 재미 삼아 복권을 샀을 뿐”이라고 했다.

비반 이전에 복권에 다회 당첨된 사례로는 루마니아 출신의 호주 경제학자 스테판 만델이 유명하다.

만델은 1980~1990년대에 모든 수의 조합을 사들이는 수학적 공식을 활용해 총 14차례 복권에 당첨된 바 있다. 이후 미국과 호주의 복권 당국은 특정인이 모든 조합의 복권을 사지 못하도록 규정을 변경하기도 했다.