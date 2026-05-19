전력 16GW·용수 하루 107만t 확보 “전문인력 양성, 주민참여형 산업 인프라 약속”

[헤럴드경제=양대근 기자] 추미애 더불어민주당 경기도지사 후보가 경기남부 8개(수원·용인·화성·성남·안성·평택·오산·이천) 지자체 민주당 후보들과 함께 ‘K-반도체 클러스터 구축’ 공약을 발표하고, 경기남부를 대한민국 반도체 산업의 완결형 생태계로 만들겠다고 19일 밝혔다.

추 후보는 이날 수원 경기도의회에서 열린 합동 기자회견에서 “경기도에는 용인·화성·평택·이천을 중심으로 대한민국 경제의 심장이자 세계 최고 수준의 반도체 생산기지가 자리 잡고 있다”며 “이제는 메모리반도체 생산을 넘어 설계부터 소재·부품·장비, 시험평가, 후공정까지 하나의 권역 안에서 완결되는 생태계를 구축해야 한다”면서 이같이 강조했다.

공약 발표에는 추 후보를 비롯해 이재준 수원특례시장 후보, 현근택 용인특례시장 후보, 정명근 화성특례시장 후보, 김병욱 성남시장 후보, 김보라 안성시장 후보, 최원용 평택시장 후보, 조용호 오산시장 후보, 성수석 이천시장 후보가 함께했다.

추 후보는 수원·용인·화성·성남·안성·평택·오산·이천을 잇는 이른바 ‘수용성평오이’ 8개 지자체와 함께 “K-반도체 클러스터 전략을 수립하고, 클러스터 내 설계·생산·소재·부품·장비 역량을 획기적으로 강화하겠다”고 설명했다.

그는 특히 관련 기업과 연구소, 시험·평가 공용 플랫폼을 유치해 HBM 등 초격차 기술 경쟁력은 더욱 공고히 하고, “경기도판 엔비디아, 경기도판 ASML을 키워내겠다”고 약속했다.

세계적 팹리스 기업과 소재·부품·장비 강소기업이 경기남부에서 탄생할 수 있도록 전폭적으로 지원하겠다는 구상이다.

이어 “반도체 산업의 핵심 기반인 전력과 용수, 교통·물류 인프라를 확실히 확보하겠다”고 밝혔다. 추 후보는 16기가와트(GW) 규모의 전력 공급 방안을 마련하고, 하루 107만t의 용수 공급도 차질 없이 추진하겠다고 설명했다. 또한 경기도와 8개 지자체가 협력해 도로·철도 등 광역 교통망 확충에도 나서겠다고 강조했다.

아울러 “지역 내 반도체 전문인력 양성과 산학협력 체계를 구축하겠다”고 밝혔다. 도내 연구기관, 대학교, 기업이 함께 참여하는 현장 중심형 교육 프로그램을 운영하고 이를 취업 및 창업과 연계하겠다는 계획이다.

이어 “산업 인프라가 지나가는 지역의 주민이 성장의 주인이 되는 구조를 만들겠다”고 약속했다. 추 후보는 “송전선이 지나가는 마을, 취수장이 들어서는 지역의 주민들께 반도체 산업 성장의 성과가 정당하게 돌아가야 한다”며 주민참여형 정책금융 도입과 주민이 주인이 되는 산업 인프라 설치를 추진하겠다고 강조했다.

추 후보는 “현재 미국, 일본, 유럽이 천문학적 투자로 반도체 패권을 다투는 지금, 한 도시나 한 기관의 힘만으로는 이 경쟁에서 생존을 장담할 수 없다”며 “중앙정부는 물론 경기도지사와 8개 지자체 시장 후보들이 확실한 원팀이 되어야 한다”고 밝혔다.

이어 “‘함께 성장하는 대한민국 경제 1번지’ 경기도를 만들겠다”며 “반도체 완결형 생태계를 중심으로 새로운 초격차를 달성하고, 그 성과가 주민에게 돌아가는 당당한 경기를 만들겠다”고 강조했다.