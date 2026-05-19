국내 수처리 및 재이용 사업 O&M 이후 해외 사업 기회 모색

[헤럴드경제=박혜원 기자] 삼성E&A가 한국수자원공사와 국내외 물 시장에서 사업 확대를 추진한다고 19일 밝혔다.

양사는 전날 과천 K-water 한강유역본부에서 남궁 홍 삼성E&A 사장, 윤석대 K-water 사장 등 최고 경영진이 참석한 가운데 이같은 내용의 협약을 체결했다. 이들은 우선 국내 수처리 및 재이용 사업 개발과 공동 운영(O&M)을 추진하고, 나아가 해외 물 사업 기회를 모색하기로 했다.

앞서 삼성E&A는 사업 확대 차원에서 기존에 화공·비화공으로 나눠져 있던 사업 포트폴리오를 화공·첨단산업·뉴에너지로 변경했다. 뉴에너지 사업 주요 성장 축으로는 물, 액화천연가스(LNG), 청정에너지 분야를 낙점했다.

삼성E&A는 상하수 처리, 재이용, 담수를 포함한 물 사업 전 영역을 포괄하는 밸류체인을 강화하고 있다. 그간 용인, 바레인 등 국내외에서 다수의 수처리 프로젝트를 성공적으로 수행했으며 고난이도로 분류되는 폐수, 재이용, 초순수 분야의 기술을 보유하고 있다. 2022년에는 베트남 수처리업체 지분을 인수하기도 했다.

남궁 홍 삼성E&A 사장은 “세계적 수준의 O&M 노하우를 보유한 K-water와의 협력은 물 관련 사업 진출의 가장 이상적인 모델이 될 것”이라며 “향후 수행 예정인 공동 프로젝트를 성공적으로 완수해 글로벌 물 시장 공략을 본격화하겠다”라고 밝혔다.