[헤럴드경제=서지연 기자] 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 인공지능(AI)을 활용한 자율주행 기술과 관련한 전망을 내놨다.

18일(현지시간) 로이터와 블룸버그 통신에 따르면 머스크 CEO는 이스라엘 텔아비브에서 열린 스마트 모빌리티 서밋에 화상으로 참석해 “5년 후, 확실히 10년 후에는 모든 주행의 90%를 자율주행차 AI가 담당하게 될 것”이라며 “10년 안에 사람이 자기 차를 직접 모는 것은 꽤 드문 일이 될 것이다”라고 말했다.

현재도 테슬라는 감독형 완전자율주행(FSD·Full Self-Driving) 기술을 적용하고 있으며, 텍사스주 오스틴, 댈러스, 휴스턴에서는 자율주행 로보택시를 시범 적용 중이다.

이 같은 기술을 발전시켜 향후 도로에서 직접 운전하는 사람이 더 적어질 것이라고 예측한 셈이다.

머스크 CEO는 연내 미국에서 인간의 개입 없이 완전자율주행을 하는 자동차가 더 널리 보급될 것이라고 확언했다.

이어 “올해 말까지 미국에서 무인 자동차가 광범위하게 운행하는 것을 보게 될 것”이라며 “이스라엘에서도 그렇게 되길 바란다”고 덧붙였다.

자신의 또 다른 기업인 스페이스X와 뉴럴링크에 대해서도 언급했다.

그는 이날 서밋에 직접 참석하지 않고 텍사스에서 화상으로 참석한 이유에 대해 “조만간 스페이스X 기업공개(IPO) 업무를 본격적으로 시작해야 한다”고 설명했다.

스페이스X는 기업가치가 2조 달러에 달하는 항공우주 기업으로, 다음달 나스닥 상장을 앞두고 있다.

머스크는 스페이스X가 발사 시스템 재활용 기술을 개발하고 있다며 “올해 안에 이를 성공시킬 수 있다. 이 기술이 개발되면 인류 역사에 분기점이 되며 우주 문명으로 나아가게 된다”고 자신했다.

뇌 임플란트 기업인 뉴럴링크를 두고는 연말께 시력을 잃은 사람들을 위한 첫 시술에 나설 것이라고 밝혔다.

그는 “초기에는 제한적으로 시력이 생기겠지만 시간이 지나면 매우 정밀한 시력도 갖게 될 것”이라고 했다. 또 마비 환자의 보행을 돕는 기술도 개발 중이라고 덧붙였다.