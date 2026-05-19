[헤럴드경제=문영규 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령과 정상회담을 마친 시진핑 중국 국가주석이 오는 20일(현지시간)엔 국빈방문하는 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 정상회담을 갖는다.

푸틴 대통령은 오는 19~20일 중국을 국빈방문한다고 러시아 관영 타스 통신이 18일 보도했다.

유리 우샤코프 크렘린궁 외교정책보좌관에 따르면 푸틴 대통령은 19일 저녁 베이징에 도착해 왕이 중국공산당 중앙외사판공실 주임(외교부장 겸임)의 영접을 받고, 댜오위타이(釣魚臺·조어대) 국빈관으로 이동할 예정이다.

푸틴 대통령은 이튿날 오전 톈안먼(天安門) 광장에서 시 주석이 개최하는 환영 행사에 참석한다. 이날 시 주석과는 비공개로 회담한다.

우샤코프 대변인은 두 정상이 “다극화된 세계 질서와 새로운 유형의 국제 관계 수립에 관한 선언문”과 양국 간 전략적 동반자 관계 강화 등에 대한 약 40건의 문서에 서명할 예정이라고 설명했다.

시 주석은 지난 13~15일 중국 국빈방문한 트럼프 대통령과 정상회담을 가졌다. 트럼프 대통령은 방중 마지막 날인 15일 통상 외국 지도자 방문시 행사가 열리는 댜오위타이가 아닌 ‘중국 권력의 심장부’ 중난하이(中南海·중남해)에서 시 주석과 차담 및 업무 오찬을 했다.

중국은 이번 회담을 계기로 미국과 대등한 관계를 형성하는 모습을 보이며 ‘세계 양강’(G2)의 위상을 굳히는 데 일정 부분 성과를 냈다는 평가도 나온다.

미국 워싱턴포스트(WP)는 “두 초강대국이 대등한 위치에 서 있는 모습은 시 주석이 이번 (트럼프 대통령) 방문을 통해 달성하고자 했던 바로 그 목표였다”고 평가하기도 했다.