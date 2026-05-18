[헤럴드경제=민성기 기자] 개그맨 장동민이 최근 청년 세대 고용을 두고 한 발언이 온라인상에서 화제를 모으며 갑론을박이 이어지고 있다.

지난 1일 공개된 웨이브 오리지널 예능 ‘베팅 온 팩트’에서 장동민은 ‘취업·결혼 선택지로 일본행을 택한 2030 한국 남성들’이라는 뉴스의 진위를 가렸다.

방송에서 장동민은 “그런데 남성들이 왜 (일본에) 가는 거야?”라고 물었고, 출연자 예원이 “취업이 잘 된다는 거야”라고 답했다.

이에 장동민은 “일할 사람이 없다”며 “취업이 안 된다는 건 말이 안 된다”고 했다.

장동민은 실제 채용 현장에서의 경험을 근거로 들며 “취업 공고를 내면 지원하는 사람이 하나도 없다. 취업 공고내면 뭐 20~30대? 매일 (이력서) 오는 게 40~50대다. 20~30대는 씨가 말랐다”고 목소리를 높였다. 아르바이트 공고가 아니었다는 점도 강조했다.

그러면서 “내가 사업하는 사람 많이 안다. 전부 다 ‘일손이 부족하다’ 그런다”고 했다. 다른 출연자가 “대기업 사무직만 선호하는 분위기 때문 아니냐”고 말하자 장동민은 “한국은 퇴근도 일정치 않고 퇴근 후에도 연락 계속 오고 이런다는 건데 이런 회사 아무 데도 없다. 자기들이 일 안 하고”라고 했다.

또 “남의 밑에 들어가서 돈 버는 게 쉬운 줄 아느냐”라며 “일하는 게 즐거운 사람이 어디 있겠냐”고 반문하기도 했다.

장동민은 현재 PC방 프랜차이즈와 포케 프랜차이즈 업체를 운영 중이다.

그의 발언을 두고 누리꾼들의 반응은 엇갈렸다. 일부는 “중소기업은 사람 부족한 곳이 많다”, “일자리 구하고자 하면 널렸다”, “공부도, 노력도 안 한 사람이 한정된 양질의 일자리만 원한다”라며 공감했다.

반면 “최저임금도 안 주는 곳이 태반이다”, “대기업 지원하는 건 당연한 거 아닌가. 처우가 너무 다르다”, “채용 공고를 냈는데 지원자가 하나도 없다면 조건이 말도 안 되게 열악하거나 그 사업체에 문제가 있는 것”라는 반응도 이어졌다.

한편 한국경영자총협회에 따르면 2030세대 쉬었음 인구는 2022년 팬데믹 이후 저점을 기록한 뒤 3년 연속 가파른 증가세를 보이고 있다.

실제 2030세대 쉬었음 인구는 2021년 67만 5000명에서 2022년 62만 2000명으로 떨어진 뒤 ▲2023년 64만 4000명 ▲2024년 69만 1000명 ▲2025년 71만 7000명으로 증가했다.

특히 중소기업 및 임시·일용직 일자리에서 이탈한 청년이 쉬었음 인구로 유입되는 경향이 뚜렷하게 나타났다.