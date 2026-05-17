[헤럴드경제=고은결 기자] 최근 국내 한 쇼핑몰에서 욱일기 문신을 한 남성이 목격됐다는 글이 온라인에서 확산하며 논란이 일자, 서경덕 성신여대 교수는 “국내에서의 논란을 끊어내야 한다”고 주장했다.

서 교수는 17일 사회관계망서비스(SNS)를 통해 논란이 된 장소인 수원의 한 쇼핑몰을 언급하며 “무빙워크 위에 반바지 차림의 한 남성이 왼쪽 종아리에 욱일기 문양의 대형 문신을 새겼다”며 “표현의 자유는 있다고 하지만 이를 버젓이 드러내고 다니는 건 분명 잘못한 행위”라고 지적했다. 이어 “욱일기는 일본의 군국주의와 제국주의를 상징하는 깃발”이라고 덧붙였다.

서 교수는 최근 몇 년 간 국내에서 유사한 사례가 반복되고 있다는 점도 우려했다. 그는 지난해 서울의 한 대학 건물에 욱일기와 태극기를 합성한 그림이 설치됐던 일과 욱일기를 부착한 차량을 운전하는 사례, 욱일기 티셔츠를 입고 오토바이를 타는 사례 등을 언급했다. 또 2년 전 현충일 부산의 한 아파트에 대형 욱일기가 걸렸던 사건도 거론했다.

서 교수는 “이러한 일들이 국내에서 계속 벌어지면 일본의 욱일기 사용에 대한 명분을 주는 것”이라며 “욱일기 관련 처벌법이 빨리 만들어져 이런 일이 재발하지 않도록 해야 할 것”이라고 했다.