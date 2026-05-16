16일 기후시민회의 발대식 참여 한국형 기후 공론장 출범…시민참여단 220명

[헤럴드경제=문이림 기자] 김민석 국무총리가 시민 참여형 기후 공론장인 ‘기후시민회의’ 출범과 관련해 “도출된 권고안을 정부 정책에 충실히 반영하겠다”고 밝혔다.

김 총리는 이날 대통령 직속 국가기후위기대응위원회 주최로 열린 기후시민회의 발대식에서 “기후위기 대응은 더 이상 정부만의 과제가 아니”라며 “시민이 정책의 수요자를 넘어 정책 형성과 실행 과정에 직접 참여하는 새로운 거버넌스 모델이 시작됐다”고 말했다.

이어 “참여와 숙의라는 민주주의의 핵심 가치 위에서 실질적인 해법이 도출되길 기대한다”며 “정부도 인공지능(AI)과 에너지 전환을 양축으로 삼아 기후 대응과 경제 성장의 균형점을 찾는 데 집중하겠다”고 강조했다.

이날 행사에서는 시민 주도의 생활형 탄소중립 실천 필요성도 제기됐다. 강금실 글로벌 기후환경 대사는 축사를 통해 “탈탄소와 자연 보호를 일상 속 문화로 정착시키는 ‘그린 퍼스트’가 필요하다”며 “불편과 부담으로 여겨졌던 변화가 새로운 삶의 방식으로 자리 잡길 바란다”고 말했다.

기후시민회의는 탄소중립기본법에 따라 마련된 한국형 기후 공론장이다. 시민참여단 220명이 직접 의제를 제안하고 토론·숙의 과정을 거쳐 정책 권고안을 정부에 전달하는 방식으로 운영된다.

참여단은 청소년과 고령층, 장애인, 다문화가정 구성원 등으로 구성됐다.

국무총리실은 “시민 누구나 동등한 참여와 숙의를 통해 기후 문제를 해결해 나가는 전 세계 최초 국가 단위의 ‘기후 시민 논의 상설기구’”라며 “사회 전반에 기후에 대한 적극적인 논의를 확산시키는 계기가 될 것”이라고 밝혔다.