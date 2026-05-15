[헤럴드경제=최원혁 기자] 모델 겸 방송인 송해나가 논란의 ‘나는 솔로’ 방송 장면을 SNS에 직접 공유해 눈길을 끌었다.

14일 송해나는 자신의 SNS에 지난 13일 방송된 ENA·SBS Plus ‘나는 솔로’ 31기 방송 영상을 공유했다.

공개된 영상에는 MC인 송해나를 비롯해 데프콘, 이이경이 출연진들의 상황을 지켜보며 충격을 받은 듯한 모습이 담겼다. 자막에는 ‘단체 절규’, ‘순자는 빨리 들어와야지!’라는 문구가 적혔다.

특히 송해나는 이마를 짚으며 “이거 맞아?”라고 외쳤고 화면에는 ‘완전 패닉’이라는 자막이 함께 등장해 당시 상황의 심각성을 짐작하게 했다.

앞서 ‘나는 솔로’는 현재 31기 옥순의 순자 뒷담화를 비롯해 순자를 두고 옥순, 영숙, 정희 세 사람의 따돌림 의혹 등으로 시청자들이 불편함을 드러냈다.

특히 순자가 문밖에서 이들의 대화를 듣고 눈물을 흘리는 장면, 이후 극심한 스트레스로 위경련 증상을 호소하다 구급차를 타고 병원으로 향하는 모습까지 공개되며 후폭풍이 커졌다.

시청자들은 공식 계정 영상 댓글을 통해 “역대급 최악”, “보는 내내 불쾌했다. 이게 학폭이고 직장 내 괴롭힘 아니냐”, “송해나 표정이 시청자 마음 그대로”, “PTSD 오는 수준” 등의 비판을 쏟아내고 있다.

한편 송해나는 ‘도전! 수퍼모델 코리아2’를 통해 얼굴을 알렸다. 이후 모델 활동과 함께 ‘골 때리는 그녀들’, ‘나는 솔로’ 등 다양한 예능 프로그램에서 활약 중이다.