한미 공통의 드론·대드론 체계 표준화 협력 추진

[헤럴드경제=윤호 기자]한미 국방부는 15일 서울 국방부에서 ‘드론·대(對)드론 협력 및 시장 참여’에 관한 협력의향서를 체결했다.

국방부에 따르면 협력의향서 체결식에는 전준범 국방부 국방인공지능기획국장과 패트릭 메이슨(Patrick H. Mason) 미국 육군성 방산수출협력 부차관보가 참석해 서명했다.

양측은 협력의향서 체결을 기반으로 드론·대드론 체계의 공동공급망 구축과 표준화에 대한 협력을 구체화하기로 했다.

우선 미국 전쟁부가 연내 구축을 목표하고 있는 ‘드론·대드론 온라인 거래 플랫폼’에 한국산 제품을 등록하는 방안을 중점 추진한다. 이를 통해 한미 양국이 한국산 제품을 구매 및 운용할 수 있어 상호운용성 향상과 물류비용 절감 등의 효과를 기대할 수 있다.

또 한미 연합작전의 효율성과 호환성 등을 위한 한미 공통의 드론·대드론 체계 표준화 협력을 추진한다. 단기적으로는 소형드론용 배터리 공통표준 채택 등을 계획했고, 지속적인 정보교환과 공동연구 등을 통해 신속한 공통 표준체계 구축을 위해 협력할 방침이다.

체결식에 앞서 미측 관계자를 만난 원종대 국방부차관보는 “이번 협력의향서 체결은 한미동맹이 ‘드론 동맹’으로 진화하는 시작점”이라며 “산업부 및 국토부 등 관련부처와 협력해 양국의 안정적인 공동공급망이 구축될 수 있도록 노력하겠다”고 했다.

한편 안규백 국방부 장관은 지난 10~14일 미 국방장관과의 회담 등 방미일정을 마치고 전날 귀국했다.