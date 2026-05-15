[헤럴드경제=최원혁 기자] 코미디언 이수지 측이 사칭 범죄에 대한 주의를 당부했다.

최근 이수지의 유튜브 채널 ‘핫이슈지’ 제작진은 게시판을 통해 “핫이슈지 관계자를 사칭해 개인적으로 연락하거나 미팅을 유도하는 사례가 확인됐다”고 밝혔다.

이어 “핫이슈지는 출연 및 협업 관련 연락 시 공식 메일 또는 확인 가능한 담당자를 통해 소통하고 있으며 신원이 확인되지 않은 연락처로 개인정보, 사진, 자료 등을 요청하거나 무리하게 대면 미팅을 유도하지 않는다”고 강조했다.

그러면서 “혹시 핫이슈지 관련 연락을 받으셨으나 진위 확인이 필요하신 경우 반드시 핫이슈지 공식 메일을 통해 확인 부탁드린다”고 했다. 또 “유사 사례로 인한 피해가 발생하지 않도록 각별한 주의 부탁드리며 관련 내용을 제보해주신 분들께도 감사드린다”고 했다.

한편 이수지는 ‘핫이슈지’를 통해 유치원 교사, 공구 팔이, 대치맘 등 다양한 캐릭터로 사회 이슈를 풍자하며 매회 화제가 되고 있다.