[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주광역시는 시청사 내 조성된 ‘장미원’의 10만송이 장미가 일제히 꽃망울을 터뜨리며 시민들을 위한 감성 힐링 공간으로 운영되고 있다고 15일 밝혔다.

올해 장미원은 철저한 생육 관리로 예년보다 더욱 선명하고 풍성한 경관을 자랑한다.

장미원에는 108종 4780그루의 장미 군락을 중심으로 은은한 향을 내뿜는 라벤더와 1750본의 초화류가 어우러져 한 폭의 수채화 같은 풍경을 연출하고 있다.

특히 시민들의 눈길을 사로잡는 것은 ‘낮과 밤이 모두 아름다운 정원’이라는 점이다.

광주시는 퇴근길과 야간 산책을 즐기는 시민들을 위해 일몰 직후부터 밤 10시까지 경관조명을 점등하고 있다.

은은한 빛을 머금은 장미터널과 ‘사랑의 서약’ 포토존은 사회관계망서비스(SNS)용 사진 촬영 명소로 떠오르며 젊은 층과 연인들에게 큰 인기를 끌고 있다.

광주시는 장미가 절정에 이르는 5월 말까지 시민들이 쾌적하게 관람할 수 있도록 시설 관리와 추가 식재 등 환경 정비에 만전을 기할 계획이다.