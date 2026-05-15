여행·호텔·미식 중심 라이프스타일 프로그램 확대 5단계 회원 등급 체계 도입…앱 기능도 개편

[헤럴드경제=정경수 기자] 메르세데스-벤츠 코리아가 신차 구매 고객 대상 신규 멤버십 프로그램 ‘메르세데스-벤츠 서클’을 선보였다. 차량 구매 이후 고객 경험을 라이프스타일 영역까지 확대하겠다는 전략이다.

벤츠 코리아는 차량 구매 금액에 따라 혜택을 차등 제공하는 신규 멤버십 체계를 도입했다고 15일 밝혔다.

회원 등급은 누적 구매 금액 기준으로 총 5단계로 운영된다. 기본 등급인 ‘프렌즈’를 비롯해 오팔라이트 화이트, 하이테크 실버, 칼라하리 골드, 나이트 블랙 등으로 구성된다.

벤츠 코리아는 호텔 숙박 할인과 외식·커피 브랜드 제휴 혜택, 브랜드 행사 초청, 시승 프로그램 등을 운영할 계획이다. 상위 등급 고객에게는 여행·웰니스 프로그램 등 별도 프리미엄 혜택도 제공된다.

앱 기반 디지털 기능도 강화했다. 차량 등록 절차를 단순화했고 다수 차량 등록 기능과 사용자 환경(UI·UX) 개편도 적용했다. 고객은 앱을 통해 이용 가능한 혜택과 이벤트를 확인하고 시승 프로그램 신청도 할 수 있다.

벤츠 코리아는 브랜드와 라이프스타일 콘텐츠를 담은 온라인 매거진 서비스도 함께 운영할 예정이다.

이상국 벤츠 코리아 디지털·마케팅 및 커뮤니케이션 부문 총괄 부사장은 “벤츠 서클은 신차 구매 고객에게 차별화된 브랜드 경험을 제공하기 위해 선보인 멤버십 프로그램”이라며 “앞으로도 고객을 위한 더욱 다양하고 차별화된 프로그램과 혜택을 지속적으로 선보일 것”이라고 말했다.