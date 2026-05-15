복지부·과기정통부, 인공아체세포 재생치료 연구성과교류회 개최

[헤럴드경제=이태형 기자] 줄기세포 이식 중심의 재생치료 분야에서 인공아체세포 기반 기술이 주목받으면서 앞으로 재생의학의 흐름이 바뀔지 주목된다.

보건복지부와 과학기술정보통신부는 15일 서울 서초구 엘타워에서 ‘인공아체세포 기반 재생치료 기술개발사업 2026년도 연구성과교류회’를 개최했다고 밝혔다.

인공아체세포는 도룡뇽 등 일부 양서류에서 관찰되는 재생 능력의 핵심인 아체세포(Blastema)의 특성을 모사해 인간을 포함한 포유류에서 유도해 생성되는 세포를 말한다.

‘인공아체세포 기반 재생치료 기술개발사업’은 복지부와 과기정통부가 공동으로 2024년부터 2029년까지 6년간 총 374억7100만 원을 투입해 세계 최초로 인공아체세포 기반 재생치료 원천기술 확보와 임상 진입 기반을 마련하고, 새로운 재생치료 기술 개발을 목적으로 하는 혁신도전형 연구개발(R&D) 사업이다.

이번 연구성과 교류회는 산학연 전문가 100여 명이 참석해 주요 연구성과를 공유하고, 인공아체세포 길잡이 펭귄상(도전과 실패를 혁신으로 연결하는 연구문화를 확산하기 위해 혁신적 연구를 수행하는 연구자 또는 팀을 선정) 시상, 토크콘서트 등 다양한 프로그램이 진행됐다.

특히, 인공아체세포 길잡이 펭귄상 개인상 수상자인 동국대 김준엽 박사는 생체 내 인공아체세포 유도를 위한 신개념 유전자 스위치 기술을 개발하고, 이를 기반으로 한 차세대 세포 회춘 리프로그래밍 기술을 구현했다. 이를 세계적으로 권위 있는 학술지인 Cell(IF 42.5)을 통해 발표했다.

이어진 토크콘서트에서는 ‘아체세포를 묻고 답하다’라는 주제로 참여연구자 모두가 자유롭게 의견을 나누는 열린 토론이 진행됐다.

허정임 인공아체세포기반재생치료기술개발사업단 단장은 “인공아체세포 연구는 실패 가능성이 높은 도전적 영역이지만, 성공 시 재생의학의 근본적인 변화를 이끌 수 있는 혁신적 기술로 연구성과 교류회가 재생의학의 미래를 앞당기는 혁신의 출발점이 되기를 기대한다”고 말했다.