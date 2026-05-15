특화 보험·법률상담 등 MOU 체결 지속가능한 공교육 환경 조성 맞손

한화손해보험이 한국교원단체총연합회와 손잡고 교사 전용 보험 상품 개발부터 법률 상담까지 아우르는 교권 보호 지원 체계 마련에 나선다.

한화손보는 지난 14일 여의도 한화손보 본사에서 스승의 날을 맞아 한국교총과 ‘교권 보호·사회적 안전망 강화’를 위한 업무협약(MOU·사진)을 체결했다고 밝혔다. 이번 협약은 교사들이 교육 현장에서 마주하는 각종 위험과 직무 스트레스에 대응할 수 있는 설루션을 공동 개발해 지속 가능한 공교육 환경을 조성하기 위해 마련됐다.

두 기관이 합의한 주요 협력 내용은 ▷교사들의 스트레스 해소와 휴식을 위한 힐링 프로그램 공동 개발 ▷교권 침해 분쟁에 특화된 보험 상품 개발 ▷교권 보호를 위한 변호사 상담 지원 서비스 등이다. 전용 보험 상품은 교육 현장의 폭력 피해와 업무 중 배상책임을 신속·전문적으로 커버하는 방향으로 설계될 예정이다. 한화손보 관계자는 “안정적인 교육 환경 마련과 교육권 보호를 위한 전문 지원 체계 마련이 시급하다는 점에 양 기관이 뜻을 같이했다”며 “보험사의 전문 역량을 활용해 교권 침해 및 분쟁 발생 시의 대응 방안을 검토하고, 실질적인 법률 조력 체계를 구축해 나가는 등 더 나은 교육 환경에 기여할 수 있는 사회적 역할을 지속적으로 모색할 것”이라고 말했다. 박성준 기자