현대미술가 시릴 콩고와 협업한 비스포크 모델 서울·뉴욕·굿우드 통해 기획…전량 판매 완료

[헤럴드경제=정경수 기자] 롤스로이스모터카가 14일(현지시간) 영국 굿우드에서 현대미술가 시릴 콩고와 협업한 한정판 모델 ‘블랙 배지 컬리넌 바이 시릴 콩고’를 공개했다고 15일 밝혔다. 차량 곳곳에 그래피티 스타일 핸드페인팅을 적용한 비스포크 모델이다.

이번 차량은 블랙 배지 컬리넌을 기반으로 제작됐다. 뉴욕·서울·굿우드 프라이빗 오피스를 통해 기획됐으며 총 5대만 생산되는데 이미 전량 판매가 완료됐다.

시릴 콩고는 프랑스 출신 현대미술가로 그래피티와 스트리트 아트 기반 작품 활동으로 알려져 있다. 그는 프로젝트 초기부터 롤스로이스 굿우드 본사에 머물며 디자이너와 엔지니어, 장인들과 함께 작업했다.

차량 실내에는 콩고가 직접 작업한 핸드페인팅 아트워크가 적용됐다. 대시보드와 센터 콘솔, 피크닉 테이블, 우드 패널 등 곳곳에 강렬한 색채 기반 그래픽이 들어갔다.

천장에는 별빛 조명을 구현한 ‘스타라이트 헤드라이너’와 함께 행성·별자리에서 영감을 받은 디자인이 적용됐다. 이를 위해 70가지 이상의 색상이 사용됐다.

외관에는 브랜드 최초로 그라데이션 코치라인이 적용됐다. 좌우 측면에 서로 다른 색상 조합을 넣었고 시릴 콩고 특유의 ‘태그’ 그래픽도 반영했다.

브레이크 캘리퍼와 우산, 트레드플레이트 등 세부 요소에도 동일한 색상 테마와 그래픽이 이어진다.

도마고 듀케 롤스로이스모터카 디자인 총괄은 “롤스로이스에서 창의성과 상상력은 브랜드를 정의하는 핵심 요소”라며 “롤스로이스 프라이빗 오피스를 통해 고객들과 교류하며 보다 대담한 현대 예술에 대한 수요를 확인했고, 이를 가장 잘 구현할 수 있는 아티스트인 시릴 콩고와 협업하게 됐다”고 밝혔다.

시릴 콩고는 “처음 블랙 배지 컬리넌을 본 순간, 이 차가 가진 세계를 나만의 방식으로 표현하고 싶었다”며 “롤스로이스를 캔버스 삼아 브랜드 장인들과 함께 이를 현실로 구현하는 경험은 매우 특별했다”고 말했다.