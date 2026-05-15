송도 컨벤시아서 3일간 브랜드 부스 운영 ‘씨라이언 7’·‘돌핀’ 앞세워 체험형 프로그램 마련

[헤럴드경제=정경수 기자] BYD코리아가 글로벌 피트니스 레이스 ‘2026 에어아시아 하이록스 인천’ 공식 후원사로 참여하며 국내 소비자 접점 확대에 나선다.

BYD코리아는 이날부터 17일까지 인천 송도컨벤시아에서 열리는 하이록스 인천 대회 현장에 브랜드 체험 부스를 운영한다고 15일 밝혔다.

하이록스는 1㎞ 러닝과 기능성 운동을 반복 수행하는 방식의 글로벌 피트니스 레이스다. 최근 국내에서도 참가자가 빠르게 늘며 생활 스포츠 이벤트로 자리 잡고 있다.

BYD코리아는 행사장에 전기 SUV ‘씨라이언 7’과 해치백 전기차 ‘돌핀’ 등을 전시하고 체험 프로그램을 진행한다. 참가자들은 차량 시승은 물론 차량과 운동을 결합한 이색 이벤트에도 참여할 수 있다.

현장에서는 씨라이언 7 차량을 직접 밀어 방지턱을 넘기는 체험 프로그램과 돌핀 차량을 활용한 포토존 이벤트 등이 운영된다. SNS 인증 이벤트와 현장 경품 행사도 함께 진행된다.

BYD는 최근 국내 시장에서 라이프스타일 기반 마케팅을 확대하고 있다. 앞서 성수동에서 팝업스토어를 운영한 데 이어 디지털 콘텐츠 캠페인 등을 통해 젊은 소비자층과의 접점을 늘리고 있다.

BYD 코리아 관계자는 “하이록스 대회 참가자들이 자신의 페이스를 지키며 한계에 도전하듯, BYD 또한 고객의 일상 속에서 흔들림 없는 페이스메이커가 되고자 한다”며 “이번 스폰서십을 통해 BYD 전기차의 안정적인 주행 성능과 실용적인 매력을 직접 경험할 수 있길 바란다”고 말했다.