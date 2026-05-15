- 로봇산업 제조현장 난제 해결 지원

[헤럴드경제=구본혁 기자] 국내 산업계 전반에 인공지능 전환(AX)이 본격화되고 있는 가운데 대구경북과학기술원이 대구지역 로봇 기업들의 AX 지원에 팔을 걷어 붙였다.

DGIST(대구경북과학기술원)는 14일 삼보모터스와 로봇산업 인공지능 전환 촉진을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 대구지역 대표 자동차 부품 전문기업 삼보모터스가 기존 제조 역량을 바탕으로 로봇 핵심 부품 설계 기술을 내재화하고, 첨단 로봇 부품 전문기업으로 사업 구조를 전환하는 것을 지원하기 위해 마련됐다. 삼보모터스는 파워트레인 및 섀시 핵심 부품을 국내외 완성차 업체에 공급해 왔으며, 최근에는 친환경차와 미래차 분야로 사업 영역을 적극 확대하고 있다.

이번 협약에 따라 ‘DGIST-삼보모터스 AX 공동연구랩’을 구축한다. 이곳에서는 기업 연구인력과 DGIST 연구진이 한 공간에 상주하며 협력 연구를 수행하는 ‘산학연 원팀’ 체계가 가동된다. 이를 통해 인공지능(AI)과 로봇 기술을 접목한 제조 혁신 기술을 개발하고, 로봇 핵심 부품의 설계부터 실증까지 공동으로 추진할 계획이다.

이번 협력은 대학의 첨단 연구역량과 기업의 현장 데이터를 결합해 실제 제조현장의 기술 난제를 해결하는 데 중점을 둔다. 양 기관은 공동연구랩을 거점으로 고도화된 로봇 부품 기술을 확보함으로써 삼보모터스의 사업 다각화를 지원하고 지역 로봇산업의 생태계를 확장해 나갈 방침이다.

이건우 DGIST 총장은 “삼보모터스가 오랜 기간 축적해 온 현장 경험과 데이터를 DGIST의 독보적인 AI·로봇 분야 연구 역량과 접목해 제조현장의 혁신을 이끌어내겠다”며 “공동연구랩은 지역 산업의 실질적 AI 전환을 가속화하고 미래 산업 경쟁력을 강화하는 중요한 이정표가 될 것”이라고 밝혔다.