복지부, 2026 사회공헌 포럼 개최…정부·기업·비영리단체 등 참석

[헤럴드경제=이태형 기자] 정은경 보건복지부 장관은 15일 “기업의 사회공헌 활동이 사회적으로 인정받을 수 있는 환경을 만들어가겠다”고 말했다.

정 장관은 이날 서울 성동구 KT&G 상상플래닛에서 열린 ‘2026 사회공헌 포럼’에서 “정부는 기업의 자발성과 창의성이 사회가 필요로 하는 현장과 효과적으로 연결될 수 있도록 지원할 것”이라며 이같이 밝혔다.

복지부와 한국사회복지협의회, 대한상공회의소, 사회복지공동모금회가 공동 주최한 이번 포럼은 기업의 사회공헌 성과를 공유하고, 정부·기업·비영리단체 등 다양한 주체 간의 협력 방안을 모색하기 위해 마련됐다.

조영준 대한상공회의소 지속가능경영원장과 김영아 한국사회복지협의회 사회공헌센터장이 각각 ‘ERT(신기업가정신), 기업 사회공헌의 패러다임 변화’, ‘민관협업 강화를 위한 공공의 역할’을 주제로 발표하고, 이후 참석자들은 자유토론에서 앞으로 기업 사회공헌이 나아가야 할 방향 등에 대해 논의했다.

복지부는 이번 포럼에서 제시된 의견들을 수렴해 향후 기업과 비영리 단체 등 관계기관과 지속해서 소통하고, 사회공헌이 실질적인 사회 변화로 이어질 수 있도록 정책적 뒷받침을 강화해 나갈 계획이다.