[헤럴드경제=강승연 기자] 롯데는 15일 시그니엘 서울에서 ‘롯데 스키앤스노보드팀 워크숍’을 진행했다. 이번 행사는 롯데가 진행해 온 설상 종목 지원의 일환으로 마련됐다. 정대윤·유승은·이지오 등 롯데스키앤스노보드팀 선수들과 가족들이 참석했다.

워크숍에선 지난 2025-2026시즌 국내외 대회에서 거둔 성과들을 돌아보고 격려하는 시간을 가졌다. 전문가를 초청해 스포츠 멘탈 강의와 스포츠마케팅 교육도 진행했다.

롯데 스키앤스노보드팀은 2026 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽에서 설상 종목 사상 첫 금메달과 동메달 등 2개를 획득했다. 스키 월드컵 등 각종 국제대회에서 금메달 45개, 은메달 19개, 동메달 5개 등 총 69개의 메달을 따냈다. 또 정율아 선수가 프리스타일스키 국가대표에 선발됐으며, 최별희·신혜오·강지훈 선수도 각급 대표로 선발됐다.

롯데는 2014년부터 대한스키·스노보드협회 회장사를 맡아 설상 종목의 저변 확대를 위해 노력하고 있다. 2018 평창 동계올림픽 지원금을 포함해 10년 넘게 약 800억원을 지원했다. 2022년에는 롯데 스키앤스노보드팀 창단하며 선수 육성에 나서고 있다.