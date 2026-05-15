국정기획위 자문위원·공단 비상임이사 역임한 산업안전보건 전문가

[헤럴드경제=김용훈 기자] 한국산업안전보건공단(KOSHA)은 정혜선 가톨릭대 예방의학교실 교수가 신임 상임감사로 취임했다고 15일 밝혔다. 공단 설립 이후 첫 여성 상임임원이다.

정 신임 상임감사는 서울대에서 보건학 박사학위를 취득한 산업안전보건 분야 전문가다. 가톨릭대 예방의학교실 교수와 한국안전보건단체총연합회 회장, 노동부 산업보건 전문위원 등을 역임하며 산업안전·보건 분야에서 활동해왔다.

특히 2025년 국정기획위원회 자문위원으로 참여해 현 정부의 안전보건 로드맵 수립에 관여했으며, 2018~2020년에는 공단 비상임이사를 맡아 공단 운영과 주요 현안 전반에 대한 이해도를 쌓았다는 평가를 받는다.

정 상임감사는 취임사를 통해 “리스크 기반 감사체계를 확립해 내부통제 기능을 고도화하고, 공단의 경영목표 달성과 산재예방사업의 내실화를 적극 지원하겠다”고 밝혔다.

이어 “투명한 감사행정을 바탕으로 국민에게 신뢰받는 기관이 될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.