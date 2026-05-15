공모가 185달러→311달러 마감…장중 시총 1000억달러 돌파 2019년 우버 이후 美기술기업 최대 IPO…8조3000억원 조달 “GPU보다 빠른 추론” 웨이퍼규모엔진 기술 주목 오픈AI·AWS 계약 잇따라…AI 인프라 기대감 반영

[헤럴드경제=서지연 기자] ‘엔비디아 대항마’로 불리는 인공지능(AI) 칩 업체 세레브라스가 상장 첫날 공모가 대비 70% 가까이 급등하며 화려하게 증시에 데뷔했다.

14일(현지시간) 나스닥 시장에 상장한 세레브라스는 공모가 185달러 대비 68.15% 오른 311.07달러에 거래를 마쳤다.

세레브라스는 장 초반 350달러를 웃돌며 장중 시가총액이 1000억달러(약 149조원)를 넘어서기도 했다. 이후 상승폭 일부를 반납했지만 종가 기준 시가총액도 약 950억달러 수준을 기록했다.

이번 기업공개(IPO)를 통해 세레브라스는 총 3000만주를 매각해 55억5000만달러(약 8조3000억원)를 조달했다. 이는 2019년 우버 상장 이후 미국 기술기업 가운데 최대 규모 IPO다.

세레브라스는 ‘웨이퍼규모엔진(WSE)’ 기술을 앞세운 AI 반도체 스타트업이다. 일반 반도체 업체들이 웨이퍼를 잘라 여러 개 칩으로 만드는 것과 달리, 세레브라스는 웨이퍼 한 장 자체를 하나의 거대한 AI 칩으로 활용하는 방식이 특징이다.

메모리 역시 일반적으로 쓰이는 D램 대신 속도가 빠른 S램을 적용했다. 이에 따라 AI 모델이 이용자 질문에 답변하는 ‘추론’ 연산 속도에서 엔비디아 그래픽처리장치(GPU)보다 강점을 갖고 있다는 평가를 받고 있다.

AI 인프라 수요 확대도 실적 성장으로 이어지고 있다. 세레브라스의 지난해 매출은 전년 대비 76% 증가한 5억1000만달러를 기록했고, 순이익은 8800만달러로 흑자 전환했다.

올해 들어서도 성장세를 이어가고 있다. 세레브라스는 최근 오픈AI와 200억달러 규모의 클라우드 계약을 체결했고, 아마존웹서비스(AWS) 데이터센터에도 제품을 공급하기로 했다.

시장에서는 AI 산업이 학습 중심에서 실제 서비스용 ‘추론 AI’ 단계로 이동하면서 세레브라스 같은 고속 추론 반도체 업체들이 엔비디아 중심 시장 구조를 흔들 가능성에도 주목하고 있다.