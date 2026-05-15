[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북연구원은 지난 13일 경북연구원에서 수원시정연구원(원장 김성진)과 ‘지역정책 연구혁신 및 AX(AI Transformation) 전환 협력’을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

이번 협약은 인공지능(AI)·데이터 기반의 정책연구 수행체계 고도화에 대한 공동 필요성을 인식한 양 기관이 각자 축적한 AX 전환 경험과 연구역량을 상호 공유하고 지방행정·균형발전·지역정책 분야의 공동연구 협력체계를 구축하기 위해 마련됐다.

양 기관은 이번 협약을 계기로 지방행정·분권·균형발전 분야 공동연구 과제 발굴, AI·데이터 기반 정책연구 수행체계 고도화, AX 전략·내부 규정·데이터 관리체계 공유, 세미나·포럼·워크숍 등을 공동 개최한다.

수원시정연구원 김성진 원장은 “AI 전환을 어떻게 추진할 수 있을지 고민하던 중 경북연구원을 알게 됐고 직접 현장을 방문하게 됐다”며 “AI 전환 외에도 인구소멸·균형발전 등 공동 연구과제가 많은 만큼 오늘 협약이 단순한 이벤트로 끝나지 않도록 지속적으로 협력해 나가겠다”고 했다.

유철균 경북연구원장은 “글로벌 빅테크나 국책연구원과 달리 지방연구원은 적용해야 할 맥락이 구체적이고 명확하기 때문에 AI 활용의 실효성을 높은 확률로 입증할 수 있다”며 “인력 수급이 어려운 지방의 현실에서 AI를 빠르게 도입하는 것이 불가피한 선택이었다”고 설명했다.

또 “국무회의 모니터링, 국비공모사업 레이더, 정책 데이터 분석 등 경북 특화 AI 서비스들을 구축해왔으며 이번 협약을 통해 수원시정연구원의 잠재력과 결합해 더 큰 성과를 만들어 나가고 싶다”고 덧붙였다.