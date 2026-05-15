[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북도의회 의원연구단체인 경북도 지역연계 관광 활성화 연구회는 지난 12일 경북도청 동부청사에서 ‘경북도 지역연계 관광 활성화 방안 연구용역’ 최종보고회를 열었다.

이번 보고회는 연구용역의 추진 결과를 종합적으로 점검하고 경북도 관광자원의 연계 활성화를 통한 지역 간 협력체계 구축과 지속가능한 관광산업 발전 방향을 모색하기 위해 마련됐다.

이날 연구용역을 수행한 홍순기 박사(경북연구원 부연구위원)는 ‘연결과 상생으로 만드는 경북 광역 연계관광 생태계’를 비전으로 제시하며 경북형 광역 관광체계 구축을 위한 핵심 전략을 발표했다.

보고회에 참석한 김희수 의원은 “‘경북도 지역연계관광 활성화에 관한 조례’의 실행력을 높이기 위해 현행 조례를 면밀히 검토하고 이번 연구용역 결과를 정책과 제도에 적극 반영할 필요가 있다”고 했다.

연구회의 대표인 연규식 의원은 “경북도 관광정책은 이제 개별 지역 중심에서 벗어나 지역 간 연계를 기반으로 한 관광정책으로 전환해야 할 시점”이라며 “이번 연구를 계기로 의회와 집행부가 함께 정책 추진에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

한편 경북도 지역연계 관광 활성화 연구회는 연규식 대표의원을 비롯해 김재준, 김희수, 이동업, 정경민, 황재철 의원 등 총 6명의 의원으로 구성돼 있다.