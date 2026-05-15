[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]계명대는 지난 13일 대명캠퍼스 동산관 시청각실에서 ‘제7회 극재포럼’을 개최하고 제2회 계명극재회화상 시상과 함께 기술과 예술 융합 시대 속 동시대 미술의 전환 방향을 논의했다.

극재포럼은 계명대 미술대학의 설립과 발전에 크게 기여한 한국 현대미술의 개척자 극재(克齋) 정점식 교수(1917~2009)의 예술가적 성취와 교육자적 정신을 기리기 위해 마련된 학술 포럼이다.

지난 2012년 첫 회를 시작한 이래 미술·디자인 분야의 저명한 전문가와 석학들을 초청해 동시대 예술과 문화의 흐름을 조망하는 자리로 이어져 왔다.

올해 포럼의 주제는 ‘New Ground: 기술, 창작, 그리고 동시대 미술의 전환’이다.

기조연설은 민세희 한국예술종합학교 교수가 맡았다.

이어진 패널 토론에는 박현준 KAIST 교수, 이영희 한국섬유신문 부사장, 박세현 한국만화웹툰평론가협회 회장이 참여해 예술과 기술의 융합이 만들어내는 창작의 확장성과 미래 미술의 방향성을 두고 논의를 이어갔다.

이번 포럼에서는 제2회 계명극재회화상 시상식도 함께 진행됐으며 수상자는 최윤희 작가로 선정됐다.

최윤희 작가는 ‘통로에 서있는 시간’(유화, 260×580㎝)을 비롯해 시간과 기억의 흐름을 주제로 한 실험적 회화 작업으로 주목받았다.

최윤희 작가는 “이번 수상은 제 작업을 다시 돌아보게 하는 계기가 됐다“며 ”앞으로도 지금의 고민과 질문을 놓지 않고 더 깊이 있는 작업으로 확장해 나가며 작품 활동에 매진하겠다“고 밝혔다.

포럼과 연계해 극재미술관에서는 오는 16일까지 전시가 진행되고 있다.

김윤희 미술대학 학장은 “극재포럼은 정점식 선생의 예술적 성취와 교육자적 정신을 계승하는 동시에 급변하는 기술 환경 속에서 예술의 새로운 가능성과 역할을 모색하는 학술의 장”이라며 “포럼과 전시가 결합된 이번 행사를 통해 예술과 기술 융합의 흐름을 입체적으로 조망할 수 있었다”고 말했다.