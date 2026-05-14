[헤럴드경제=박종일 선임기자]양천구는 14일부터 16일까지 3일간 양천공원과 구청 일대에서 전국단위 교육축제 ‘Y교육박람회 2026’을 개최, 행사 첫날인 14일 미래기술과 예술이 어우러진 오프닝 행사로 화려한 막을 올렸다.

이날 오전 양천공원 야외 특설무대에서 열린 오프닝 축하공연에는 하영태 양천구청장 권한대행과 학생·학부모 등 관람객 500여 명이 참석했다.

특히 피지컬 AI 드로잉의 선구자 ‘염동균’ 작가와 휴머노이드 로봇 ‘G1’의 퍼포먼스에 이어, 천재 바이올리니스트 ‘김연아’와 현대자동차 보스톤다이나믹스의 4족 보행 로봇 ‘스팟’이 함께한 공연이 펼쳐져 관람객들의 큰 호응을 얻었다. 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’의 주제가 ‘골든(Golden)’ 연주 등 기술과 예술이 결합된 미래형 퍼포먼스에는 환호성이 터져 나오며 현장 분위기를 뜨겁게 달궜다.

양천공원 잔디광장에 마련된 AI 주제 체험관 ‘퓨처 그라운드’에도 관람객들의 발길이 이어졌다. 참가자들은 테슬라 사이버트럭 전시와 현대자동차 보스톤다이나믹스의 휴머노이드 로봇 등에 높은 관심을 보였으며, 생성형 AI 기반 콘텐츠를 비롯한 150여 개 부스를 통해 미래기술을 직접 경험했다.

이날 구청 3층 디지털미디어센터에서는 성인문해교실 학습자 70명이 참여한 ‘평생학습 어르신 백일장’도 열렸다. “다시 피어나는 나의 이야기”를 주제로 진행된 이번 백일장에서는 어르신들의 시화 작품을 멀티모달 AI 기술로 디지털 애니메이션화하는 특별 프로그램도 함께 운영돼 눈길을 끌었다.

올해로 4회째를 맞은 ‘Y교육박람회’는 “AI 빅뱅: 경계없는 교육, 한계없는 배움”을 주제로 오는 16일까지 사흘간 열린다. 행사 기간 동안 양천공원 일대에서 6개 섹션, 32개 프로그램, 150여개 체험부스가 운영된다.

하영태 양천구청장 권한대행은 이날 개회사를 통해 “이번 Y교육박람회는 인공지능 시대 변화하는 교육의 방향을 함께 고민하고 미래를 준비하는 자리”라며 “미래기술 체험부터 진로·진학, 포럼, 평생학습까지 전 세대가 함께 참여하며 미래교육의 가능성을 체감하는 뜻깊은 시간이 되길 바란다”고 말했다.