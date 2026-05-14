[헤럴드경제=최원혁 기자] 인천의 한 치킨매장에 배달 기사인 척 헬멧을 쓴 남성이 들어와 배달용 치킨 한 마리를 들고 달아나는 사건이 발생했다.

13일 JTBC ‘사건반장’에서는 배달용으로 내놓은 치킨을 도둑맞았다는 업주 A씨의 제보가 소개됐다.

인천 부평구에서 프랜차이즈 치킨집을 운영 중인 A씨는 지난달 28일 오후 황당한 사건을 겪었다.

A씨는 “배달 기사인 척 헬멧을 쓴 남성이 매장에 들어왔다. 자기 휴대전화와 치킨에 붙은 영수증을 번갈아 확인하더니 카운터에 놓인 2개 치킨 중 ‘양념 반 프라이드 반’ 치킨 봉지를 들고 사라졌다”고 했다.

4분 후 진짜 배달 기사가 도착해 치킨이 사라진 것을 알게 된 A씨는 CCTV를 통해 전말을 알게 됐다.

A씨는 “CCTV 속 남성은 배달 기사인 척 매장에 유유히 들어왔다가 치킨을 챙기고는 황급히 뛰어서 도망갔다”고 했다.

결국 치킨을 한 마리 더 조리해 고객에게 배달 보냈다.

A씨는 “헬멧을 쓰고 있어 범인임을 특정하기도 어려운 상황”이라며 “피해 금액은 2만원대지만 가게 입장에서는 그야말로 혼란 그 자체다. 경찰에 신고는 안 했지만 괘씸해서 제보하게 됐다”고 밝혔다.