[사진 =워크데이 코리아]
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[헤럴드경제=이상섭 기자] 조쉬 즈웬 워크데이 글로벌 솔루션 마케팅 부사장이 14일 오전 서울 강남구 워스틴 서울 파르나스에서 열린 ‘워크데이 엘리베이트 서울 2026 기자간담회’에서 ‘AI와 사람이 공존하는 업무의 미래:Workday가 여는 새로운 시대’를 주제로 발표를 하고 있다.


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