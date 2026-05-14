한국항공대·미군 반환 공여지 등 활용 “로봇·피지컬AI 산단도 마련” 공약

[헤럴드경제=전현건 기자] 추미애 더불어민주당 경기도지사 후보는 14일 “경기 북부를 대한민국 미래산업과 평화경제의 중심지로 전환하겠다”는 구상을 밝혔다.

추 후보는 이날 고양 한국항공대학교 항공우주센터를 찾아 “경기북부지역에 항공·우주·MRO(유지·보수·운영) 분야 첨단산업단지를 조성하겠다”고 밝혔다.

추 후보는 첨단산단에 미래항공 교통과 행성 기지 건설을 위한 실증 테스트베드를 구축해 연구개발과 실증 실험에 전력할 수 있는 환경을 만들겠다고 약속했다.

실증 테스트베드는 산·학·연·관·군 협력체계를 기반으로 연구개발과 실증시험이 가능한 환경을 조성하는 사업이다.

그는 또 장비의 유지와 보수, 정비와 수리까지 모두 가능한 MRO 첨단산업 클러스터를 조성하고 드론·로봇·피지컬AI 산단도 마련하겠다고 공약했다.

추 후보는 “경기 북부지역에는 한국항공대학교와 한국건설기술연구원 등의 기관들이 자리하고 있고, 22개 미군 반환 공여지 등 새로운 미래를 현실로 바꿔낼 수 있는 충분한 공간이 존재한다”며 “항공·우주·MRO 첨단산단을 중심으로 새로운 초격차를 달성하는 당당한 경기를 만들겠다”고 말했다.

이날 오전 공약 발표에는 민경선 고양시장 후보, 한준호·이재강·이기헌·김영환·김성회, 박상혁 국회의원, 박종승 전 국방과학연구소장, 강은호 전 방위사업청장 등이 함께했다.