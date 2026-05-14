박홍근 “대외 여건 바뀌어…협력 중요” 신현송 “다양한 현안 협력 지속하겠다”

[헤럴드경제=김벼리 기자] 박홍근 기획예산처 장관이 신현송 한국은행 총재와 만나 한국 경제의 안정을 위해 서로 협력하기로 했다.

박홍근 장관은 14일 오전 한국은행 본관에서 신현송 총재와 회동했다. 이번 만남은 옛 기획예산처 시절을 포함해 역대 처음으로 예산처 장관과 한은 총재가 만난 사례다. 신현송 총재의 취임을 축하하고 향후 두 기관 간 협력을 모색하기 위해 마련됐다.

박홍근 기획처 장관은 공개 모두발언에서 “앞으로 기획처는 그간 관행에서 과감히 탈피해 국가 발전과 우리 국민의 삶을 개선하는 데 필요한 일이라면 가보지 않은 길이라도 개척하려 한다”며 “새로운 협력의 길을 열고자 한은에 방문했다”고 말했다.

이어 “우리 경제의 구조적인 문제가 지속되는 가운데 대외 여건이 근본적으로 바뀌는 상황이다. 이런 시기에 재정과 연계한 국가의 중장기 미래전략을 설계하는 기획처와 거시경제의 안정성을 우선 꾀하는 한은의 협력이 매우 중요한 시기”라며 “두 기관이 재정과 통화 정책을 조화롭게 운용하는 가운데 미래 성장잠재력의 확충, 구조적 복합위기의 극복 등을 위해 적극적으로 노력해야 한다”고 강조했다.

박 장관은 “지방의 소멸, 양극화, 기후위기 등 구조적인 도전 과제에 대해서는 여러 정책 변수 간 유기적 정책 공조를 통해 효과적으로 극복이 가능할 것”이라고 덧붙였다.

이어 신현송 한은 총재는 “두 기관이 서로 협력해 우리 경제가 대내외 어려움 속에서도 굳건히 안정을 지킬 수 있도록 노력하겠다”며 “앞으로 한은은 물가안정과 금융안정을 위해 정책을 운용하는 가운데 성장 잠재력에 대해서도 깊이 고민하고 정책 제언도 하겠다”고 말했다. 이어 “우리 경제가 직면한 복합적인 과제와 구조적 문제는 어느 한 기관의 노력만으로는 풀어낼 수 없기 때문에 정부와도 다양한 경제 현안에 대해 인식을 수시로 공유하고 협력을 지속하겠다”고 강조했다.

이어진 비공개 회동에서 두 사람은 최근 경제 상황에 대한 인식과 정책 대응 방안 등에 대한 의견을 교환하고 구조적 과제 극복 방안 등에 대해서도 논의했다.

우선 중동전쟁 관련 불확실성 지속에도 수출 호조로 성장세가 크게 반등했지만 고유가 지속으로 물가 상승압력이 높아지고 있고 취약부문의 어려움도 계속되고 있는 만큼 물가안정과 취약부문 지원 등 민생 안정에 정책 역량을 집중할 필요가 있다는 데 인식을 같이했다.

또한 박홍근 장관은 5대 구조적 과제 극복(AI 대전환, 인구 변화, 기후위기, 양극화, 지방소멸)을 위한 중장기 국가발전전략 수립 계획을 소개하며 “한국은행과 긴밀한 협업을 희망한다”고 밝혔다. 이에 신현송 총재도 “구조적 문제는 중장기적인 통화정책 여건 변화에 영향을 주는 중요한 요소인 만큼 한은의 조사연구 역량을 토대로 적극 기여할 수 있는 방안을 찾아 나가겠다”고 답했다.

아울러 양측은 이날 만남을 계기로 두 기관이 경제 상황과 주요 현안에 대한 인식을 수시로 공유하고 상호협력을 이어가기로 했다.

한편, 박홍근 장관은 회동 시작 전 신현송 총재에게 소나무 분재를 선물하며 “양 기관 수장 이름에 포함된(소나무 松, 뿌리 根) 소나무의 뿌리와 나무줄기가 닿을 수 없지만 서로를 필요로 하는 것처럼 두 기관도 변치 않는 협력관계를 이어나가자”고 당부했다.