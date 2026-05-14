與 “벼랑 끝 민생, 적극재정으로 뒷받침” 野 “K-칩스법 반대 與 숟가락 자격 없어” 15일까지 등록…선거 투표용지 7~8장

[헤럴드경제=주소현·정석준 기자] 6·3 지방선거의 후보자 등록 시작일이자, 선거를 꼭 20일 앞둔 14일 정치권이 본격적인 선거체제 전환을 위한 속도전에 돌입했다.

이날 여야는 이재명 정부의 재정정책과 이른바 ‘AI(인공지능) 국민배당금’ 논란 등과 관련 공방전을 펼쳤다. 장동혁 국민의힘 대표는 국회에서 열린 최고위원회의에서 “초과이윤이든 초과세수든 이재명 대통령이 잘해서 번 돈이 아니다”고 날을 세웠다.

장 대표는 “애초에 이 대통령과 더불어민주당은 (반도체 호황에) 숟가락을 얹을 자격도 없다. 국민의힘이 ‘K-칩스법’을 추진하자 민주당은 특혜라며 반대했다”면서 “우리 당이 끝까지 노력해 K-칩스법이 통과되지 않았다면 반도체 슈퍼사이클이 오지 못했을 것”이라고 주장했다.

이어 “이 대통령이 뿌리는 돈은 미래세대가 갚아야 할 빚”이라며 “초과세수가 발생하면 빚부터 갚아야 한다. 긴축재정이 포퓰리즘이라는 가당치도 않은 궤변으로 국민을 속이려 들면 안 된다”고 지적했다.

반면 한병도 민주당 원내대표는 정책조정회의에서 “요즘 장 대표 마음이 급한가보다. 연일 공당 대표로는 믿기지 않을 정도로 막말을 쏟아내고 있다”며 즉각 반박했다.

한 원내대표는 “장 대표는 1차(신청)에서 이미 대상자 중 92.2%가 신청한 고유가 피해지원금을 두고 선거매표라고 주장한다”며 “고유가·고물가로 그야말로 벼랑 끝 사투를 벌이는 국민은 보이지 않나”라고 비판했다.

그러면서 “고유가 피해지원금이 본격 지급되면 전통시장과 골목상권에 숨통 역시 트일 거라 전망한다. 물론 여전히 안심할 수 없는 상황”이라며 “이 대통령은 최근 적극재정을 통해 국민경제 대도약의 발판을 닦아야 한다고 강조했는데 당연한 말씀”이라고 덧붙였다.

김영진 민주당 의원도 이날 SBS라디오에 출연해 “초과이윤에 대해 초과세수를 하는 것처럼 (야당이) 공격하는 건 타당하지 않다”며 “2022년 윤석열 정부가 들어선 이후 50조원 정도 추가경정예산안을 통해 코로나 재난지원금으로 사용했고, 올 초에는 12조원 정도 초과세수를 중동전쟁지원금으로 사용했지 않느냐”라고 말했다.

한편 이날부터 양일 동안 지방선거 및 국회의원 재·보궐선거 후보자 등록이 시작됐다. 후보자는 만 18세 이상 공직선거법상 피선거권 결격 사유가 없어야 한다. 이번에 등록 절차를 마친 후보자는 오는 21일부터 내달 2일까지 공식 선거운동을 할 수 있다.

선거 당일 유권자들은 총 7장의 투표용지를 받게된다. 여기에 재·보궐 선거가 함께 치러지는 14개 선거구 유권자들은 1장을 더해 8장을 받게 된다. 다만 기초단체장 선거와 기초의회 선거를 치르지 않는 세종과 제주 유권자들은 4장(서귀포는 5장)의 투표용지를 받는다.